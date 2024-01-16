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فرصة تأثر المملكة بموجات باردة واردة

طريف الأبرد خلال الـ10 سنوات الماضية

الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٢٤ مساءً
طريف الأبرد خلال الـ10 سنوات الماضية
المواطن - واس

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أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني: أن درجات الحرارة المسجلة في جميع مناطق المملكة لم تلامس الصفر المئوي حتى الآن، ومن المتوقع استمرار الشتاء الدافئ وفقًا للتقارير المناخية، وفرصة تأثر المملكة بموجات باردة واردة بمشيئة الله.

درجة مئوية واحدة

وبيّن أن أقل درجة حرارة سُجّلت منذ دخول فصل الشتاء حتى الآن هي درجة مئوية واحدة في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، مشيراً إلى أن محافظة طريف سجّلت خلال الفترة من 2013 إلى 2022 كأبرد مدينة سعودية بـ 7 درجات تحت الصفر.

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