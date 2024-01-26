طريف الأقل حرارة في السعودية ومتوقع أن تسجل صفرًا مئويًّا خلال يومين

توقع متحدث المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، حالة الطقس خلال الأيام القادمة، وحتى منتصف الأسبوع المقبل.

انخفاض درجات الحرارة

وقال خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”: “إن أجواء المملكة تشهد انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة، وسرعة في الرياح النشطة على عدد كبير من مناطق المملكة، وفرص هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة تشمل المرتفعات والمدينة المنورة والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية وحائل”.

وتابع القحطاني أن هذه الظواهر الجوية تستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، والمركز الوطني للأرصاد سيتابع التقارير المعنية بهذا الأمر.

فيديو | متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني: طريف تتصدر مدن المملكة في أقل درجات الحرارة.. ومن المتوقع أن تسجل خلال اليومين المقبلين صفرا مئويا #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/mCyPsc9ITa — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 26, 2024

طريف الأقل حرارة

وأشار إلى أن طريف تتصدر مدن السعودية في مستوى انخفاض درجات الحرارة في شتاء هذا العام، وأقل درجة تم تسجيلها هذا العام كانت درجة واحدة على طريف، ومتوقع أن تسجل خلال اليومين المقبلين صفرًا مئويًّا.