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توقعات بهطول أمطار على عدة مناطق

طريف الأقل حرارة في السعودية ومتوقع أن تسجل صفرًا مئويًّا خلال يومين

الجمعة ٢٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:١٨ مساءً
طريف الأقل حرارة في السعودية ومتوقع أن تسجل صفرًا مئويًّا خلال يومين
المواطن - فريق التحرير

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توقع متحدث المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، حالة الطقس خلال الأيام القادمة، وحتى منتصف الأسبوع المقبل.

انخفاض درجات الحرارة

وقال خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”: “إن أجواء المملكة تشهد انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة، وسرعة في الرياح النشطة على عدد كبير من مناطق المملكة، وفرص هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة تشمل المرتفعات والمدينة المنورة والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية وحائل”.

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وتابع القحطاني أن هذه الظواهر الجوية تستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، والمركز الوطني للأرصاد سيتابع التقارير المعنية بهذا الأمر.

طريف الأقل حرارة

وأشار إلى أن طريف تتصدر مدن السعودية في مستوى انخفاض درجات الحرارة في شتاء هذا العام، وأقل درجة تم تسجيلها هذا العام كانت درجة واحدة على طريف، ومتوقع أن تسجل خلال اليومين المقبلين صفرًا مئويًّا.

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