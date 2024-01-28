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طريف تسجل أدنى درجات الحرارة اليوم

الأحد ٢٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٣٨ مساءً
طريف تسجل أدنى درجات الحرارة اليوم
المواطن - فريق التحرير

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سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية صباح اليوم، درجتين مئويتين كأدنى درجات الحرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة، وذلك بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

وجاءت تبوك في المركز الثاني حيث سجلت 3 درجات فيما جاءت الجوف في المركز الرابع والتي بلغت فيها الحرارة 4 درجات مئوية فقط.

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تراجع درجات الحرارة

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل. في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة وتساقط الثلوج على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية (طريف)، الجوف (القريات) وتبوك (علقان- جبل اللوز- الظهر). كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك سواحل المنطقة الشرقية ومرتفعات جازان وعسير.

رياح على جدة ورابغ

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم، من رياح شديدة تصل سرعتها إلى (40-49) كم/ساعة على محافظتي جدة ورابغ، مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.

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