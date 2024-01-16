طريف تسجل أدنى درجات الحرارة فجر اليوم

سجلت طريف أدنى درجات الحرارة فجر اليوم الثلاثاء بواقع 3 درجات مئوية.

وتوقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني أن تكون الأجواء باردة على شمال المملكة المناطق الوسطى والمرتفعات الغربية والجنوبية وأجزاء من الشرقية وشرق المناطق الغربية والجنوبية.

درجات الحرارة اليوم

وأشار إلى أن أقل درجات الحرارة اليوم كانت في طريف بواقع ثلاث درجات مئوية أما أعلى درجات الحرارة فكانت في جازان بواقع (25) درجة مئوية فيما سجلت المدينة (16) درجة والرياض(14) درجة والدمام (17).

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية، الرياض، القصيم، وسماء غائمة جزئيا إلى غائمة على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ، المدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من سواحل الخليج العربي ومرتفعات جازان، عسير والباحة.

رياح شديدة السرعة

كما نبَّه المركز الوطني للأرصاد، في تقريره اليوم، من رياح شديدة على منطقة الرياض تصل سرعتها إلى 40-49 كيلومترًا /الساعة، مصحوبةً بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية, وتشمل محافظات الدرعية، والزلفي، والغاط، والمجمعة، وثادق، وحريملاء، وشقراء، وضرما، ومرات.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.