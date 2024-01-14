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طريف والقريات تسجلان أدنى درجة حرارة في المملكة

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٤٧ مساءً
طريف والقريات تسجلان أدنى درجة حرارة في المملكة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن طريف والقريات تسجلان اليوم الأحد، درجات حرارة هي الأدنى بالسعودية، وذلك بواقع 4 درجات مئوية.

وأضاف مركز الأرصاد أن عرعر وسكاكا تليهما بتسجيل 7 درجات مئوية، ثم حائل ورفحاء بواقع 8 درجات مئوية.

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يذكر أن الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، كشف في وقت سابق، أن مدينة طريف تكون أبرد من لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو في ديسمبر ويناير وفبراير.

وقال المسند عبر حسابه بمنصة “إكس” إنه وفقًا للسجلات المناخية طويلة الفترة، فإن معدل درجة الحرارة في فصل الشتاء (ديسمبر، يناير وفبراير) في طريف يكون أبرد من لشبونة البرتغالية ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو في الليل والنهار.

وأضاف أن الليل يكون في طريف أبرد من ليل روما وأثينا وذلك في فصل الشتاء، وأبرد من ليل لندن في يناير فقط.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأحد، سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة ونشاط في رياح السطحية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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