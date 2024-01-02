طريقة التعامل القانوني حال وجود عيوب إنشائية في المنازل المشتراة

أوضح المحامي عبدالكريم الشمري، الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها في حال شراء منزل به عيوب إنشائية.

عدة مراحل

قال الشمري خلال حواره إلى برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: إن هذا الوضع مر بعدة مراحل، وهناك تنازع اختصاص في بعض مسائله، وهناك حالة من التخبط في اتخاذ الإجراء المناسب سواء كان بالمطالبة بفسخ العقد، أو المطالبة بالتعويض عن الأضرار، أو إثبات الحالة والضرر خصوصًا لو كان العقار في طور الإنشاءات.

وتابع أن هناك أمرين، وهم مسألة الاختصاص هل هي محاكم أم لجان التمويلية أم التأمينية هل المختص بها المحكمة العامة، وما نوع الدعوى المرفوعة فسخ عقد أم مطالبة بالتعويض، وكل هذه المسائل كانت محل إشكال ولا زالت، ولكن الآن بدأ التنظيم أكثر بعد إلزام المقاولين بالتأمين.

توجه قانوني

بشأن التوجه الذي يجب أن يتبعه المتضرر قانونيًّا، أوضح المحامي: “إذا كان يريد أن يصلح العقار ولا يريد الفسخ، وفي حال وجود عيوب إنشائية، فإنه يطالب البائع أو المطور العقاري بالإصلاحات”.