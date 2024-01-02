Icon

طريقة التعامل القانوني حال وجود عيوب إنشائية في المنازل المشتراة Icon ميزة إضافية للترجمة الفورية في هواتف سامسونج Icon توقعات بمعاودة فرص هطول الأمطار نهاية الأسبوع Icon سيارة عبدالله العسيري حج بها 26 مرة فما قصتها؟ Icon تيليجرام تُعيد تصميم واجهة المكالمات Icon مشرف سياحي لكل 25 معتمرًا Icon طريف أعلى تكرار لانخفاض الحرارة في يناير خلال الـ37 سنة الماضية Icon لغز طائرة أقلعت فجر 2024 وحطت 2023 Icon 90 هزة ارتدادية في اليابان بعد الزلازل Icon عوامل وراء زيادة معدل إنفاق الزوار القادمين إلى السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بدأ التنظيم أكثر بعد إلزام المقاولين بالتأمين

طريقة التعامل القانوني حال وجود عيوب إنشائية في المنازل المشتراة

الثلاثاء ٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:١٢ صباحاً
طريقة التعامل القانوني حال وجود عيوب إنشائية في المنازل المشتراة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضح المحامي عبدالكريم الشمري، الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها في حال شراء منزل به عيوب إنشائية.

عدة مراحل

قال الشمري خلال حواره إلى برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: إن هذا الوضع مر بعدة مراحل، وهناك تنازع اختصاص في بعض مسائله، وهناك حالة من التخبط في اتخاذ الإجراء المناسب سواء كان بالمطالبة بفسخ العقد، أو المطالبة بالتعويض عن الأضرار، أو إثبات الحالة والضرر خصوصًا لو كان العقار في طور الإنشاءات.

قد يهمّك أيضاً
جامعة الملك فهد: تسليم المتهم بتعنيف القطط للجهات المختصة

جامعة الملك فهد: تسليم المتهم بتعنيف القطط للجهات المختصة

بدءاً من اليوم.. تقليل مدة تبرير مخالفات حماية الأجور للمنشآت

بدءاً من اليوم.. تقليل مدة تبرير مخالفات حماية الأجور للمنشآت

وتابع أن هناك أمرين، وهم مسألة الاختصاص هل هي محاكم أم لجان التمويلية أم التأمينية هل المختص بها المحكمة العامة، وما نوع الدعوى المرفوعة فسخ عقد أم مطالبة بالتعويض، وكل هذه المسائل كانت محل إشكال ولا زالت، ولكن الآن بدأ التنظيم أكثر بعد إلزام المقاولين بالتأمين.

توجه قانوني

بشأن التوجه الذي يجب أن يتبعه المتضرر قانونيًّا، أوضح المحامي: “إذا كان يريد أن يصلح العقار ولا يريد الفسخ، وفي حال وجود عيوب إنشائية، فإنه يطالب البائع أو المطور العقاري بالإصلاحات”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف إدارية شاغرة في هيئة سدايا
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في هيئة سدايا

وظائف
المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر
السعودية اليوم

المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة...

السعودية اليوم
صور الأقمار الصناعية تكشف تفاصيل معركة مصيرية بين حماس وإسرائيل
العالم

صور الأقمار الصناعية تكشف تفاصيل معركة مصيرية...

العالم
جماهير النصر تطلب معاقبة علي البليهي
الرياضة

جماهير النصر تطلب معاقبة علي البليهي

الرياضة
ذاكرة الشيطان في مهرجان الرياض للمسرح
السعودية اليوم

ذاكرة الشيطان في مهرجان الرياض للمسرح

السعودية اليوم
الرياض تمتلك دبلوماسية تمنحها الكلمة الأولى بمستقبل فلسطين وإسرائيل
السعودية اليوم

الرياض تمتلك دبلوماسية تمنحها الكلمة الأولى بمستقبل...

السعودية اليوم
نجوم الاتحاد يصلون ملعب الجوهرة
الرياضة

نجوم الاتحاد يصلون ملعب الجوهرة

الرياضة
إيقاف 4 مواطنين قاموا بخيانة الأمانة والتصرف بأموال جمعية خيرية غير ربحية
أخبار رئيسية

إيقاف 4 مواطنين قاموا بخيانة الأمانة والتصرف...

أخبار رئيسية

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه