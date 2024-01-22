طريقة التقديم على الأراضي المجانية التابعة للإسكان

يبحث بعض المواطنون عن طريقة التقديم على الأراضي المجانية التابعة لوزارة الإسكان.

واستعرض المختص العقاري عبدالله العجل طريقة التقديم على الأراضي المجانية التابعة لوزارة الإسكان وذلك في تدوينة له عبر منصة إكس، وهي كما يلي:

1- الدخول على منصة سكني.

2- تسجيل دخول اسم المستخدم + كلمة المرور.

3- اختيار (منتجات سكني- الأراضي).

4- اختيار نوع المشروع (أرض) والمنطقة، ثم اضغط على (بحث).

5- اختيار على المشاريع المتاحة بالضغط على المعاينة.

6- بعد الضغط على المعاينة، ستظهر لك خريطة موقع المشروع ومعلوماته.

شروط التسجيل في منصة سكني

• طلب الدعم يجب أن يكون للمرة الأولى.

• عدد الأشخاص في الأسرة لا يقل عن طفلين.

• يجب أن يكون المتقدم للدعم مقيمًا في المملكة وحاصلًا على الجنسية السعودية.

• عدم امتلاك أي أملاك ذات قيمة مثل منزل أو محلات تجارية أو أراضٍ.

• الانتماء لفئة ذوي الدخل المتوسط أو المحدود.

• عدم تجاوز العمر 25 سنة أثناء تقديم الطلب.

• في حالة المرأة المطلقة، عدم تجاوز سن الابن 25 سنة.

رابط وخطوات التسجيل في سكني

– الدخول إلى منصة سكني الإلكترونية من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.

– الضغط على خيار تسجيل الدخول.

– اختيار إنشاء حساب جديد عبر إدخال البريد الإلكتروني ورقم الجوال.

– إدخال رمز التحقق المرسل إلى هاتفك الجوال عبر رسالة نصية.

– قبول الشروط والأحكام.

– إدخال الرقم التعريفي المطلوب.

– ملء جميع البيانات المطلوبة بدقة واكتمال.

– مراجعة البيانات والتأكد من صحتها، والضغط على أيقونة إرسال الطلب.