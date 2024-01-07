طريقة تحديث المؤهل لمنسوبي وزارة التعليم عبر نظام فارس الملك سلمان وولي العهد يتلقيان رسالتين خطيتين من رئيس بيلاروسيا قرابة 11 مليون موظف في القطاع الخاص السعودي هل يتفاوض النصر مع محمد الشناوي؟ فاشيون ساكالا نصف قوة الفيحاء الهجومية الوجهة الأقرب لـ هندرسون بعد مغادرة الاتفاق مهرجان الكُتاب والقراء بعسير يشهد إقبالاً كبيراً وفعالياته تكتظ بالزوار خطوات تعديل موعد اختبار الرخصة المهنية الورقي عبر قياس العصيمي يكشف تفاصيل العرض الهلالي لضم متعب الحربي مانشيني يطبق تمارين تكتيكية مكثفة
تتيح وزارة التعليم إمكانية تحديث المؤهلات الدراسية لمنسوبي الوزارة في نظام فارس عبر خطوات سهلة وبسيطة.
ويتم تعديل المؤهلات الدراسية من خلال ما يلي:
كما يستطيع المستفيد من نظام فارس الاستعلام عن الترقية الخاصة به، ويمكن ذلك باتباع مجموعة من الخطوات البسيطة، تتمثل في: