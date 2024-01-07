طريقة تحديث المؤهل لمنسوبي وزارة التعليم عبر نظام فارس

تتيح وزارة التعليم إمكانية تحديث المؤهلات الدراسية لمنسوبي الوزارة في نظام فارس عبر خطوات سهلة وبسيطة.

تعديل المؤهلات الدراسية

ويتم تعديل المؤهلات الدراسية من خلال ما يلي:

توثيق المؤهل في نظام فارس عن طريق إدارة الموارد البشرية في إدارة التعليم التابع لها الموظف.

تحديث المؤهل في نظام فارس من خلال ما يلي:

الدخول إلى الصفحة الشخصية

النقر على بياناتي

النقر على أيقونة تحديث

ومن ثم النقر على أيقونة المؤهلات

تدوين البيانات المطلوب تحديثها

إضافة المرفقات المطلوبة

النقر على ايقونة التالي ومن ثم تقديم.

التقديم على طلب الترقية عبر نظام فارس

يذكر أن نظام فارس يتيح التقديم على الترقية عبر الخطوات التالية :

فتح رابط منصة فارس الخدمة الذاتية.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق في الخانة المخصصة.

النقر على خيار تسجيل الدخول.

التوجه إلى الخدمة الذاتية للموظف عبر المنصة.

اختيار تبويب الخدمة الذاتية للترقية للمعلمين.

قبول طلب الترشيح.

الضغط على إضافة.

الضغط على نعم أوافق عند الاطلاع على الإقرار وقبول الترشيح.

في الصفحة المنسدلة نضغط التالي.

وفي الصفحة التالية ننزل للأسفل ونضغط تنفيذ.

الاستعلام عن الترقية

كما يستطيع المستفيد من نظام فارس الاستعلام عن الترقية الخاصة به، ويمكن ذلك باتباع مجموعة من الخطوات البسيطة، تتمثل في: