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طريقة تحديث المؤهل لمنسوبي وزارة التعليم عبر نظام فارس

الأحد ٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٥٧ مساءً
طريقة تحديث المؤهل لمنسوبي وزارة التعليم عبر نظام فارس
المواطن - فريق التحرير

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تتيح وزارة التعليم إمكانية تحديث المؤهلات الدراسية لمنسوبي الوزارة في نظام فارس عبر خطوات سهلة وبسيطة.

تعديل المؤهلات الدراسية

ويتم تعديل المؤهلات الدراسية من خلال ما يلي:

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  • توثيق المؤهل في نظام فارس عن طريق إدارة الموارد البشرية في إدارة التعليم التابع لها الموظف.
  • تحديث المؤهل في نظام فارس من خلال ما يلي:
  • الدخول إلى الصفحة الشخصية
  • النقر على بياناتي
  • النقر على أيقونة تحديث
  • ومن ثم النقر على أيقونة المؤهلات
  • تدوين البيانات المطلوب تحديثها
  • إضافة المرفقات المطلوبة
  • النقر على ايقونة التالي ومن ثم تقديم.

التقديم على طلب الترقية عبر نظام فارس

يذكر أن نظام فارس يتيح التقديم على الترقية عبر الخطوات التالية :
  • فتح رابط منصة فارس الخدمة الذاتية.
  • إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق في الخانة المخصصة.
  • النقر على خيار تسجيل الدخول.
  • التوجه إلى الخدمة الذاتية للموظف عبر المنصة.
  • اختيار تبويب الخدمة الذاتية للترقية للمعلمين.
  • قبول طلب الترشيح.
  • الضغط على إضافة.
  • الضغط على نعم أوافق عند الاطلاع على الإقرار وقبول الترشيح.
  • في الصفحة المنسدلة نضغط التالي.
  • وفي الصفحة التالية ننزل للأسفل ونضغط تنفيذ.

الاستعلام عن الترقية

كما يستطيع المستفيد من نظام فارس الاستعلام عن الترقية الخاصة به، ويمكن ذلك باتباع مجموعة من الخطوات البسيطة، تتمثل في:

  • فتح الموقع الإلكتروني لنظام فارس وتسجيل الدخول.
  • الدخول إلى الخدمة الذاتية للموظف.
  • الضغط على خانة ترقية الخدمة الذاتية.
  • الضغط على خانة قرار التحديث.
  • سيعرض تفاصيل الترقية سواء جرى قبولها أو رفضها.

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