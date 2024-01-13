طريقة تعديل الاسم بالإنجليزية عبر أبشر سقوط مركبة في شاطئ كورنيش الخبر ضبط مواطن لتعريضه حياة الآخرين للخطر وإتلاف ممتلكات عامة بالرياض محمد صلاح يصدم الهلال بقراره النهائي جداول الحصص الدراسية اليومية لكافة المراحل ليس للإصابة .. السبب وراء استبعاد نواف العقيدي من قائمة كأس أمم آسيا 2023 صحاري جنوب رفحاء تكتسي بالبنفسجي البحث عن المعادن المهمة يجذب القوى العالمية إلى السعودية القنوات الناقلة لـ مباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا 2023 فهد الكبيسي وأحبابه يشعلون أجواء موسم الرياض
أعادت الأحوال المدنية، التذكير بطريقة الاستفادة من خدمة تعديل الاسم باللغة الإنجليزية إلكترونيًّا عبر منصة أبشر.
ونشرت الأحوال المدنية عبر حسابها على منصة “إكس”، ماهية خدمة طلب تصحيح الاسم باللغة الإنجليزية إلكترونيًّا، وخطوات الطلب للمواطنين والمواطنات.
وقالت إن هذه الخدمة إلكترونية وتمكن المستفيد من طلب تعديل الاسم باللغة الإنجليزية في سجله المدني عبر وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر أفراد”.
وأضافت أن خطوات تقديم الطلب هي:
وتتطلب خدمة طلب تصحيح الاسم باللغة الإنجليزية عبر “أبشر” نسخة من جواز السفر.