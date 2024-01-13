طريقة تعديل الاسم بالإنجليزية عبر أبشر

أعادت الأحوال المدنية، التذكير بطريقة الاستفادة من خدمة تعديل الاسم باللغة الإنجليزية إلكترونيًّا عبر منصة أبشر.

منصة أبشر

ونشرت الأحوال المدنية عبر حسابها على منصة “إكس”، ماهية خدمة طلب تصحيح الاسم باللغة الإنجليزية إلكترونيًّا، وخطوات الطلب للمواطنين والمواطنات.

وقالت إن هذه الخدمة إلكترونية وتمكن المستفيد من طلب تعديل الاسم باللغة الإنجليزية في سجله المدني عبر وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر أفراد”.

طلب تعديل الاسم بالإنجليزية

وأضافت أن خطوات تقديم الطلب هي:

تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة “أبشر”.

ثم تقديم طلب إلكتروني عبر تواصل.

وتتطلب خدمة طلب تصحيح الاسم باللغة الإنجليزية عبر “أبشر” نسخة من جواز السفر.