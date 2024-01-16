طريقة تعديل العنوان الوطني في توكلنا

تفاعل تطبيق توكلنا مع استفسارات بشأن طريقة تعديل العنوان الوطني في التطبيق.

وقال توكلنا عبر منصة إكس، مساء اليوم الثلاثاء: إنه في حال تم التحقق من عرض العنوان الوطني بشكل صحيح في البريد السعودي (سبل) الرجاء التحقق من تحديث التطبيق إلى آخر إصدار والنقر على أيقونة الإعدادات من صفحة معلوماتي – تحديث البيانات أسفل الصفحة.

تحديث الهوية في توكلنا

وفي شأن متصل وحول تحديث الهوية قالت خدمة المستفيدين: إن ذلك يتطلب ما يلي:

يجب أولًا استلام الهوية الوطنية

التحقق من ظهور الهوية في منصة أبشر

تفعيل الهوية الرقمية في منصة أبشر

تسجيل الدخول لتطبيق توكلنا خدمات

النقر على الصورة الشخصية أعلى الصفحة الرئيسية

تحديث البيانات أسفل الصفحة.

وبشأن تحديث البيانات في التطبيق يجب أولًا التحقق من تحديث التطبيق إلى آخر إصدار والنقر على الصورة الشخصية أعلى الصفحة الرئيسية ثم تحديث البيانات أسفل الصفحة.