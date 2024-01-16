طريقة تعديل العنوان الوطني في توكلنا

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تفاعل تطبيق توكلنا مع استفسارات بشأن طريقة تعديل العنوان الوطني في التطبيق.
وقال توكلنا عبر منصة إكس، مساء اليوم الثلاثاء: إنه في حال تم التحقق من عرض العنوان الوطني بشكل صحيح في البريد السعودي (سبل) الرجاء التحقق من تحديث التطبيق إلى آخر إصدار والنقر على أيقونة الإعدادات من صفحة معلوماتي – تحديث البيانات أسفل الصفحة.
وفي شأن متصل وحول تحديث الهوية قالت خدمة المستفيدين: إن ذلك يتطلب ما يلي:
وبشأن تحديث البيانات في التطبيق يجب أولًا التحقق من تحديث التطبيق إلى آخر إصدار والنقر على الصورة الشخصية أعلى الصفحة الرئيسية ثم تحديث البيانات أسفل الصفحة.