طريقة تعديل حجز قطار الحرمين

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يتيح تطبيق قطار الحرمين السريع إمكانية تغيير وقت الرحلة وتعديل الحجز وذلك قبل موعد الرحلة وفق ضوابط وخطوات محددة.
وتقلت خدمة العملاء استفسارًا عبر منصة إكس حول طريقة تعديل موعد الرحلة وردت عليه بالقول إنه يمكن التعديل قبل الرحلة عن طريق تطبيق قطار الحرمين السريع للأجهزة الذكية من خلال ما يلي:
من جهة أخرى وقعت “المسافر” اتفاقية شراكة مع الخطوط الحديدية السعودية “سار” لتعزيز السفر عبر قطار الحرمين السريع وتوسيع عروض “المسافر” لعملائها ستوفر الاتفاقية خيار السفر بالقطار السريع عبر عدة منصات مثل محفظة أعمال المسافر ومنصة الأفراد واكتشف السعودية وشركة إدارة الوجهات.