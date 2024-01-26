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طريقة حذف الضمان الاجتماعي من حساب المواطن

الجمعة ٢٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:١١ مساءً
طريقة حذف الضمان الاجتماعي من حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

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كشف حساب المواطن أن دخل الضمان الاجتماعي لا يضاف ضمن الدخل المفصح عنه في البرنامج.

حذف دخل الضمان الاجتماعي

وقالت خدمة المستفيدين ردًا على أحد الاستفسارات عبر منصة إكس إنه لا يتم الافصاح عن الضمان الاجتماعي من ضمن الدخل.

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وأفادت بأنه في حال إضافة دخل الضمان الاجتماعي يمكن حذفه من خلال ما يلي:

  • تسجيل الدخول إلى حسابك.
  • الانتقال إلى ملف المستفيد ثم الدخول إلى قسم بيانات عامة.
  • حذف الدخل ثم الضغط على “حفظ”.

وفي وقت سابق شدد البرنامج على ضرورة الإفصاح عن السجل التجاري في حالة وجوده حتى لا يؤثر ذلك على نتائج الأهلية واستحقاق الدعم للمستفيدين.

التسجيل في حساب المواطن

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في وقت سابق بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

 

 

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