تشابه الأيام في الظروف المناخية لا يمكن! ربيع جنوب الأرطاوية وسط هطول الأمطار طريقة صنع برجر الجراد مع بداية موسمه بالقصيم ضبط مقيم لإتلافه جهاز رصد آلي عمدًا بالمدينة المنورة الجبير بمنتدى دافوس: سنبيعكم الطاقة النووية كما النفط والغاز أوكسفورد: 30 مليون سائح “متوقع” للسعودية في 2024 فيصل بن فرحان يعقد عددًا من اللقاءات على هامش منتدى دافوس تركي آل الشيخ: الملاكمة ستصبح الرياضة رقم 1 في العالم عبر موسم الرياض البُر النجراني.. أصالة في الموروث وقيمة غذائية عالية صينية توثق تجربتها مع بائع شاهي: أفضل الناس
وثق مقطع فيديو نشرته “العربية”، كيفية صنع برجر الجراد مع بداية موسم الجراد في القصيم.
وظهر فهد العنزي من أهالي القصيم في الفيديو، يعرف بألذ أنواع الجراد الذي يحتوي على فوائد عديدة، حيث يتم طهيه فورًا وهو حي بوضعه في الماء الساخن.
كما كشف عن طريقة لطهي الجراد، حيث يتم وضعه حيًا في إناء به ماء، ونغلقه لمدة ساعة حتى يتم طهيه.
وعقب ذلك نزيله من القدر، للتنظيف عبر وضعه في ماء جديد لغسله، بعدها يتم طهيه مع البصل والفلفل الألوان، حتى يتم تحميره.
وبعدها يمكن وضعه مع الخس ويسمى “الطبق الملكي”، أو وضعه في ساندوتشات البرجر ليكون برجر البراد وإضافة الكاتشب أو شطة سومطرا حسب الرغبة.
هل سبق لك أكل الجراد؟ 🦞🤔
بداية موسم الجراد في منطقة #القصيم.. وفهد العنزي يصنع منه "برجر"
عبر:@al3mri009 pic.twitter.com/Mj0WYnRt9F
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 18, 2024