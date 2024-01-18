طريقة صنع برجر الجراد مع بداية موسمه بالقصيم

وثق مقطع فيديو نشرته “العربية”، كيفية صنع برجر الجراد مع بداية موسم الجراد في القصيم.

وظهر فهد العنزي من أهالي القصيم في الفيديو، يعرف بألذ أنواع الجراد الذي يحتوي على فوائد عديدة، حيث يتم طهيه فورًا وهو حي بوضعه في الماء الساخن.

طريقة عمل برجر الجراد

كما كشف عن طريقة لطهي الجراد، حيث يتم وضعه حيًا في إناء به ماء، ونغلقه لمدة ساعة حتى يتم طهيه.

وعقب ذلك نزيله من القدر، للتنظيف عبر وضعه في ماء جديد لغسله، بعدها يتم طهيه مع البصل والفلفل الألوان، حتى يتم تحميره.

الطبق الملكي

وبعدها يمكن وضعه مع الخس ويسمى “الطبق الملكي”، أو وضعه في ساندوتشات البرجر ليكون برجر البراد وإضافة الكاتشب أو شطة سومطرا حسب الرغبة.