طريقة معرفة أسباب عدم الأهلية في حساب المواطن

أكد حساب المواطن أنه بالإمكان معرفة أسباب عدم الأهلية عن طريق الحساب في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية)، ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لدى المستفيد وإرفاق المستندات إن وُجدت، وذلك بعد تحديث البيانات طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

توجيه من الملك سلمان بشأن حساب المواطن

وبالأمس، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، وذلك بناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويأتي ذلك انطلاقًا من عناية القيادة الرشيدة بأبنائها المواطنين، وحرصًا على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، كما يأتي تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن، امتدادًا للتوجيه الكريم السابق والذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م.