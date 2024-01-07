سامسونج تعزز منصتها لبث الألعاب عبر تلفازها الذكي يوفنتوس يقلب الطاولة على ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي إطلاق مشروع قرية الحضارة الإسلامية بـ 8 مناطق جغرافية سامسونج تقدم نصائح لمستخدميها لتحسين عمر بطارية Galaxy طريقة معرفة حالة الطلب للمتقدمين في ريف للحصول على الدعم وظائف شاغرة لدى شركة NOMAC ثنائية تُهدي الفوز لـ مصر ضد تنزانيا وديًّا قبل كأس أمم إفريقيا الداخلية أفضل منتج إعلامي وتكريم خاص لـ ابن هذال في جوائز التميز الإعلامي سبب يدفع كيليان مبابي لرفض الانتقال لـ ريال مدريد محافظ بقيق يتوج الفائزين ببطولة منتجع سدرا لالتقاط الأوتاد
أعاد برنامج ريف التذكير بآلية معرفة حالة الطلب للمتقدمين في البرنامج للحصول على الدعم ضمن أنشطة تنمية الأسر الريفية.
وقال ريف ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس: لمعرفة حالة الطلب بإمكانك الدخول على بياناتك عبر بوابة برنامج ريف عن طريق الرابط التالي اضغط هنا
وفي وقت سابق، أوضح برنامج ريف تأثير بيانات دراسة الجدوى وعدم تطابقها مع التحليل المالي والاقتصادي للمشروع، على التسجيل واستحقاق الدعم.
وقال: “إن عدم تطابق بيانات دراسة الجدوى مع التحليل المالي والاقتصادي للمشروع وعدم ترابط البيانات المفصحة بالنشاط القائم ومخرجاته”.