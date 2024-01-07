Icon

سامسونج تعزز منصتها لبث الألعاب عبر تلفازها الذكي Icon يوفنتوس يقلب الطاولة على ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي Icon إطلاق مشروع قرية الحضارة الإسلامية بـ 8 مناطق جغرافية  Icon سامسونج تقدم نصائح لمستخدميها لتحسين عمر بطارية Galaxy Icon طريقة معرفة حالة الطلب للمتقدمين في ريف للحصول على الدعم Icon وظائف شاغرة لدى شركة NOMAC Icon ثنائية تُهدي الفوز لـ مصر ضد تنزانيا وديًّا قبل كأس أمم إفريقيا Icon الداخلية أفضل منتج إعلامي وتكريم خاص لـ ابن هذال في جوائز التميز الإعلامي Icon سبب يدفع كيليان مبابي لرفض الانتقال لـ ريال مدريد Icon محافظ بقيق يتوج الفائزين ببطولة منتجع سدرا لالتقاط الأوتاد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

طريقة معرفة حالة الطلب للمتقدمين في ريف للحصول على الدعم

الأحد ٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٤٢ مساءً
طريقة معرفة حالة الطلب للمتقدمين في ريف للحصول على الدعم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعاد برنامج ريف التذكير بآلية معرفة حالة الطلب للمتقدمين في البرنامج للحصول على الدعم ضمن أنشطة تنمية الأسر الريفية.

معرفة حالة الطلب

وقال ريف ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس: لمعرفة حالة الطلب بإمكانك الدخول على بياناتك عبر بوابة برنامج ريف عن طريق الرابط التالي اضغط هنا

قد يهمّك أيضاً
أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد

وظائف شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

وظائف شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

وفي وقت سابق، أوضح برنامج ريف تأثير بيانات دراسة الجدوى وعدم تطابقها مع التحليل المالي والاقتصادي للمشروع، على التسجيل واستحقاق الدعم.

وقال: “إن عدم تطابق بيانات دراسة الجدوى مع التحليل المالي والاقتصادي للمشروع وعدم ترابط البيانات المفصحة بالنشاط القائم ومخرجاته”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف
أخبار رئيسية

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة...

أخبار رئيسية
ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا
الرياضة

ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب...

الرياضة
المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام: أمطار وسيول وبرد وغبار
السعودية اليوم

المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام:...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح...

السعودية اليوم
الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما
الرياضة

الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما

الرياضة
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر مشروعات عقارية على الخارطة بدون ترخيص
السعودية اليوم

السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر...

السعودية اليوم