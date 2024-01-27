طفل سعودي يبهر شركات الأزياء الأمريكية

استطاع الطفل زيد الشمري البالغ من العمر 8 سنوات، خطف أنظار شركات الأزياء الأمريكية، خلال رحلة دراسة والدته المبتعثة من جامعة الجوف بسمة الخنجر بالولايات المتحدة.

وبدأ مشوار الشمري مع الأزياء حين كان عمره 4 سنوات، وفقًا لما ذكرته والدته في تصريحات لـ”العربية”، حيث لاحظت فيه حبه لاقتناء ملابس جديدة ورغبته في التصوير.

مشواره مع الأزياء

وأضافت: “أنا ووالده لمسنا هذه الموهبة وشجعناه، وقمنا بتطويرها ودعمناه من كل النواحي، وحتى معلماته في المدرسة أبدوا اهتمامًا فيه من هذه الناحية”.

وتابعت قولها: “في كل مكان نذهب إليه الناس تتكلم وتسأله: هل أنت موديل؟ هل عندك قناة؟ وخصوصًا أن زيد شخصيته ملفتة وثقته عالية بنفسه وكلامه أكبر من عمره وشعره المجعد الملتف أيضًا ساعده على القبول لدى الجمهور ما جعلنا نمضي في تنمية موهبته”.

إبهار الشركات الأمريكية

وأشارت إلى أنها تقدمت بصور نجلها زيد ومقاطع فيديو لإحدى الشركات الأمريكية، وخلال يوم واحد تواصلوا معها وطلبوا حضوره لمكتبهم وتوقيع عقد معهم، وكذلك طلبت شركتان أخريان التعاقد معه.

واختتمت قولها: “سيكون ابني من أشهر الموديلز والممثلين في جيله محليًّا، وكذلك في الخارج، وأكيد نطمح أن يمثل وطنه”.