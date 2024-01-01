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رغم عشقه للمهاجم الصربي ميتروفيتش

طفل هلالي: أتمنى زيارة النصر والتقاط صورة مع كريستيانو رونالدو

الإثنين ١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٣١ مساءً
طفل هلالي: أتمنى زيارة النصر والتقاط صورة مع كريستيانو رونالدو
المواطن - محمد سمعه

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أعرب الطفل منير المطيري أحد مشجعي نادي الهلال، عن رغبته الكبيرة بالذهاب لمقر نادي النصر والتقاط صورة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال المطيري متحدثًا لـ برنامج Round Up: ” أنا عاشق لميتروفيتش لكني أريد الذهاب لمقر نادي النصر يومًا ما، والتقاط صورة مع رونالدو”.

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وأضاف الطفل: ” أتمنى بالطبع تتويج ميتروفيتش بلقب هداف دوري روشن الموسم الحالي”.

كريستيانو رونالدو في صدارة هدافي دوري روشن

ويتواجد رونالدو حاليًا في صدارة هدافي دوري روشن، بعد مرور 19 جولة برصيد 20 هدفًا، يليه في المركز الثاني اللاعب ميتروفيتش مهاجم الهلال برصيد 17 هدفًا، ثم اللاعب جورجيس نكودو لاعب ضمك في المركز الثالث برصيد 14 هدفًا، البرازيلي تاليسكا لاعب النصر وفراس البريكان لاعب الأهلي سجل كل منهما 11 هدفًا.

 

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