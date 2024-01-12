Icon

لامين يامال يدخل تاريخ كأس السوبر الإسباني Icon أوروبا تنشر مدمرات وفرقاطات وطائرات إنذار مبكر بالبحر الأحمر Icon حقيقة تحول العسل إلى سام بعد التسخين Icon وصول أكبر قافلة مساعدات إغاثية إنسانية سعودية إلى غزة Icon سعر الذهب اليوم الجمعة في السعودية: عيار 21 يسجل 214 ريالًا Icon طقس اليوم الجمعة: انخفاض درجات الحرارة في هذه المناطق Icon الخارجية: نتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية بالبحر الأحمر والغارات الجوية في اليمن Icon المملكة تتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر Icon كيف ينعكس موسم الرياض على قطاع السياحة؟ Icon تنبيه لـ 6 مناطق بشأن طقس الساعات المقبلة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

طقس اليوم الجمعة: انخفاض درجات الحرارة في هذه المناطق

الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٢٤ صباحاً
طقس اليوم الجمعة: انخفاض درجات الحرارة في هذه المناطق
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلن المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، مشيرا إلى أنه “يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والقصيم، ويستمر الانخفاض على منطقة حائل”.

وأضاف: “الطقس مستقر على معظم مناطق المملكة، في حين تتهيأ فرصة هطول أمطار خفيفة على الأجزاء الساحلية من مناطق جازان، عسير والباحة”.

قد يهمّك أيضاً
يشهد مواجهة قوية بين الريال وأتلتيكو مدريد .. نتائج قرعة دور الـ16 بـ كأس ملك إسبانيا

يشهد مواجهة قوية بين الريال وأتلتيكو مدريد .. نتائج قرعة دور الـ16...

عبدالعزيز بن سعود يرعى ختام كأس العلا للصقور

عبدالعزيز بن سعود يرعى ختام كأس العلا للصقور

ولم يستبعد المركز الوطني للأرصاد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق وسواحل المنطقة الشرقية.

وأوضح التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة على مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ومن متر ونصف إلى مترين ونصف باتجاه مضيق باب المندب.

وفيما يتعلق بحالة البحر فهو خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج بأتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف
أخبار رئيسية

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة...

أخبار رئيسية
ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا
الرياضة

ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب...

الرياضة
المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام: أمطار وسيول وبرد وغبار
السعودية اليوم

المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام:...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح...

السعودية اليوم
الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما
الرياضة

الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما

الرياضة
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر مشروعات عقارية على الخارطة بدون ترخيص
السعودية اليوم

السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر...

السعودية اليوم