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فريق حائل يُودع المنافسات

طلاب الجوف يتأهلون إلى المربع الذهبي في فرسان التعليم

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٣٣ مساءً
طلاب الجوف يتأهلون إلى المربع الذهبي في فرسان التعليم
المواطن - فريق التحرير

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تأهل طلاب الجوف إلى دور الأربعة، ضمن المواجهات التنافسية من الموسم الثاني لبرنامج “فرسان التعليم”، حاصدين 63 نقطة، مقابل 54 نقطة حصل عليها فريق حائل، الذي ودع المنافسة.

وأقيم اللقاء بين الفريقين مساء أمس، ضمن دور الثمانية، بحضور قيادات وزارة التعليم، التي تشرف على البرنامج، يتقدمهم المشرف العام على مركز تطوير المناهج الدكتور عبدالرحمن الرويلي، والمشرف العام على التطبيقات والنظم الدكتور وائل العنزي، نيابة عن المشرف العام على الإدارة العامة للتحول الرقمي، ووكيل الوزارة للشؤون المدرسية الدكتور ناصر الشلعان.

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فريق حائل

وضم فريق حائل الطلاب عبد الرحمن الشمري، أسيل القشعمي، مالك الشمري، وسارة البشير، فيما ضم فريق الجوف الطلاب طلال الإبراهيم، جنى الزايدي، عبدالله الجوير، ويارا الراشد، الذين أبدوا استعدادهم للتحدي، والفوز في اللقاء، والتأهل ضمن المربع الذهبي للمنافسات.
وتنافس الفريقان في 4 فقرات رئيسة، وهي: “القدية، نيوم، العلا، وروح السعودية”، وجميعها مُستلهمة من الهوية الوطنية السعودية؛ وتهدف إلى إبراز القيم الوطنية، والمعالم التاريخية، والمشاريع المستقبلية في المملكة.

ويتم عرض برنامج المسابقات التلفزيوني (فرسان التعليم)، على قنوات عين التعليمية، لإثراء الجوانب المعرفية والتعليمية والثقافية الوطنية للطلاب والطالبات.

ويهدف “فرسان التعليم” إلى تحفيز الطلبة على زيادة تحصيلهم العلمي والمعرفي، وإبراز قدراتهم ومهاراتهم، وتعزيز الانتماء الوطني، إضافة إلى التعريف بتراث ومعالم الوطن، وإبراز مشاريع المملكة التنموية.

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