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خلال مباراة السعودية ضد تايلاند

طلال حاجي أصغر لاعب يُشارك بكأس آسيا

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٠٥ مساءً
طلال حاجي أصغر لاعب يُشارك بكأس آسيا
المواطن - فريق التحرير

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دفع المدير الفني لمنتخب السعودية، الإيطالي روبرتو مانشيني، قبل قليل، باللاعب طلال حاجي، ليُصبح أصغر لاعب سنًّا يُشارك في بطولة كأس آسيا 2023.

طلال حاجي الأصغر سنًّا

وقرر مانشيني الدفع بطلال حاجي صاحب الـ16 عامًا، عند الدقيقة 64 بدلًا من عبدالله رديف، لتنشيط الجانب الهجومي، ليصبح أصغر لاعب يُشارك في كأس آسيا.

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طلال حاجي
حاجي

ولم يكن طلال حاجي في قائمة منتخب السعودية الأول لكرة القدم، قبل أن يستدعيه مانشيني بعد ذلك، وتواجد على مقاعد البدلاء خلال مواجهة تايلاند اليوم، قبل أن يُسجل مشاركة تاريخية، ويصبح الأصغر سنًّا.

وتفوق طلال حاجي على بيكناز المازبيكوف من قرغيزستان الذي يُعد أصغر لاعب في القوائم النهائية الحالية بالبطولة؛ بعمر 18 عامًا و6 أشهر، وأصبح العراقي منتظر ماجد ثالث أصغر لاعب، حيث يبلغ 18 عامًا و8 أشهر.

نجم المنتخب السعودي تحت 17 عاما طلال حاجي
حاجي – المصدر @SaudiNT

تعادل السعودية ضد تايلاند

ويلعب منتخب السعودية ضد تايلاند الآن على استاد المدينة التعليمية في الدوحة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات بكأس آسيا 2023، وتُشير النتيجة إلى التعادل السلبي.

وضمن الأخضر التأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس آسيا، بعد حصده 6 نقاط في أول مباراتين، فيما منتخب تايلاند الأول لكرة القدم 4 نقاط، وستُحدد مباراة اليوم ترتيب المجموعة السادسة.

السعودية وتايلاند
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

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