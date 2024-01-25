طلال حاجي أصغر لاعب يُشارك بكأس آسيا

دفع المدير الفني لمنتخب السعودية، الإيطالي روبرتو مانشيني، قبل قليل، باللاعب طلال حاجي، ليُصبح أصغر لاعب سنًّا يُشارك في بطولة كأس آسيا 2023.

طلال حاجي الأصغر سنًّا

وقرر مانشيني الدفع بطلال حاجي صاحب الـ16 عامًا، عند الدقيقة 64 بدلًا من عبدالله رديف، لتنشيط الجانب الهجومي، ليصبح أصغر لاعب يُشارك في كأس آسيا.

ولم يكن طلال حاجي في قائمة منتخب السعودية الأول لكرة القدم، قبل أن يستدعيه مانشيني بعد ذلك، وتواجد على مقاعد البدلاء خلال مواجهة تايلاند اليوم، قبل أن يُسجل مشاركة تاريخية، ويصبح الأصغر سنًّا.

وتفوق طلال حاجي على بيكناز المازبيكوف من قرغيزستان الذي يُعد أصغر لاعب في القوائم النهائية الحالية بالبطولة؛ بعمر 18 عامًا و6 أشهر، وأصبح العراقي منتظر ماجد ثالث أصغر لاعب، حيث يبلغ 18 عامًا و8 أشهر.

تعادل السعودية ضد تايلاند

ويلعب منتخب السعودية ضد تايلاند الآن على استاد المدينة التعليمية في الدوحة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات بكأس آسيا 2023، وتُشير النتيجة إلى التعادل السلبي.

وضمن الأخضر التأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس آسيا، بعد حصده 6 نقاط في أول مباراتين، فيما منتخب تايلاند الأول لكرة القدم 4 نقاط، وستُحدد مباراة اليوم ترتيب المجموعة السادسة.