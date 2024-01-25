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بعد مشاركته أمام تايلاند

طلال حاجي رابع أصغر لاعب يُمثل الأخضر

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٤٣ مساءً
طلال حاجي رابع أصغر لاعب يُمثل الأخضر
المواطن - فريق التحرير

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سجل طلال حاجي، رقمًا مميزًا بعد مشاركته مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره التايلاندي اليوم، في بطولة كأس آسيا 2023.

طلال حاجي رابع أصغر لاعب للأخضر

وقرر المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، الدفع باللاعب طلال حاجي عند الدقيقة 64 من أحداث مباراة المنتخب السعودي ضد تايلاند، بدلًا من عبدالله رديف، لتنشيط الجانب الهجومي.

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وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، بموهبة طلال حاجي، وأشارت إلى أنه أصبح أصغر لاعبٍ يشارك في مباراةٍ بتاريخ بطولة كأس آسيا، حيث يبلغ 16 عامًا و131 يومًا.

طلال حاجي
حاجي – المصدر @SaudiNT

ولفتت شبكة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن طلال حاجي أصبح رابع أصغر لاعبٍ يمثّل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مباراةٍ رسمية.

ولم يكن حاجي في قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قبل أن يستدعيه مانشيني بعد ذلك، وتواجد على مقاعد البدلاء خلال مواجهة تايلاند اليوم، قبل أن يُسجل مشاركة تاريخية، ويصبح الأصغر سنًّا.

طلال حاجي
حاجي

الأخضر يُلاقي كوريا الجنوبية

ولعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد تايلاند اليوم، على إستاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس آسيا 2023، بالتعادل بدون أهداف.

ورفع الأخضر رصيده إلى 7 نقاط، ليتصدر المجموعة السادسة ويضرب موعدًا في دور الـ16 مع منتخب كوريا الجنوبية الأول لكرة القدم، عند الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على إستاد المدينة التعليمية في الدوحة.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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