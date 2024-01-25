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بعد مشاركته في كأس آسيا 2023

طلال حاجي عن رقمه التاريخي: مجرد بداية وأطمح للمزيد

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٥٦ مساءً
طلال حاجي عن رقمه التاريخي: مجرد بداية وأطمح للمزيد
المواطن - فريق التحرير

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أعرب طلال حاجي، عن سعادته بثقة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، بعد مشاركته مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في كأس آسيا 2023.

طلال حاجي سعيد بثقة مانشيني

وتحدث طلال حاجي عن مشاركته في مباراة المنتخب السعودي ضد تايلاند، قائلًا: “أشكر المدرب واللاعبين على ثقتهم في قدراتي أنا وعبدالله رديف باعتبارنا أصغر اللاعبين مع الأخضر”.

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وأضاف حاجي خلال تصريحاته لقناة SSC، قائلًا: “هذه مجرد بداية فقط، وأطمح للمزيد.. ونبارك للجماهير على التأهل، كنا نريد تحقيق النقاط الثلاث والعلامة الكاملة في المجموعة، لكن الله لم يرد”.

طلال حاجي
حاجي – المصدر afc

حاجي يدخل تاريخ كأس آسيا

وقرر مانشيني، الدفع بطلال حاجي عند الدقيقة 64 من أحداث مباراة المنتخب السعودي ضد تايلاند، ليدخل تاريخ البطولة، حيث أصبح أصغر لاعبٍ يشارك في مواجهة بكأس آسيا، حيث يبلغ 16 عامًا و131 يومًا.

طلال حاجي
حاجي – المصدر @SaudiNT

وأشار شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن طلال حاجي أصبح رابع أصغر لاعبٍ يمثّل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مباراةٍ رسمية.

ونجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في التأهل إلى دور الـ16 من كأس آسيا 2023، في صدارة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، ليضرب موعدًا مع كوريا الجنوبية، وصيف المجموعة الخامسة.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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