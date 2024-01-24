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ضمن منافسات كأس آسيا

طموح منتخب تايلاند بالتأهل الثاني يصطدم بقوة الأخضر

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٠٩ مساءً
طموح منتخب تايلاند بالتأهل الثاني يصطدم بقوة الأخضر
المواطن - فريق التحرير

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يأمل منتخب تايلاند الأول لكرة القدم، لمواصلة تألقه في النسخة الحالية من بطولة كأس آسيا، وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأخضر غدًا.

مواجهة الغد بكأس آسيا

ويلعب المنتخب السعودي ضد نظيره التايلاندي، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الخميس، على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023.

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وضمن الأخضر التأهل إلى الدور التالي، بعد حصده 6 نقاط في أول مباراتين، فيما منتخب تايلاند الأول لكرة القدم 4 نقاط، وستُحدد مباراة الغد ترتيب المجموعة السادسة في كأس آسيا.

منتخب السعودية
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

منتخب تايلاند يحلم بالتأهل الثاني

ويُقدم منتخب تايلاند الأول لكرة القدم مستوى مميزًا في بطولة كأس آسيا، بعدما بدأ مشواره بالفوز على قرغيزستان بثنائية نظيفة، ثم فرض التعادل السلبي على عمان، ويأمل في التأهل إلى الدور التالي.

منتخب تايلاند
لاعبو المنتخب – المصدر afc

ولم تخسر تايلاند في آخر 4 مباريات بمرحلة المجموعات في كأس آسيا، حيث فاز مرتين وتعادل مثلهما، ويتطلع للتأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الثانية على التوالي، وذلك وفقًا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ويصطدم طموح تايلاند، بقوة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة مدربه الإيطالي روبرتو مانشيني، الذي يأمل في تحقيق العلامة الكاملة، والتأهل إلى دور الـ16 في صدارة المجموعة السادسة.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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