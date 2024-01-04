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تدشين العديد من الوجهات وخطوط السير الجديدة

طيران ناس يدشن 4 رحلات أسبوعية مباشرة بين الدمام وحائل بداية من اليوم

الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:١٥ مساءً
طيران ناس يدشن 4 رحلات أسبوعية مباشرة بين الدمام وحائل بداية من اليوم
المواطن - فريق التحرير

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أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في العالم والشرق الأوسط، تدشين أربع رحلات أسبوعية مباشرة بين الدمام وحائل، ابتداءً من اليوم الرابع من يناير المقبل 2024.

نمو تاريخي

ويأتي تدشين الرحلات الجديدة بعد أيام من إعلان طيران ناس تسجيل نمو تاريخي في أدائه التشغيلي للعام المنصرم 2023، وشهد فيه تدشين العديد من الوجهات وخطوط السير الجديدة داخليًّا وخارجيًّا، آخرها في ديسمبر الماضي بتدشين رحلات مباشرة من جدة إلى بروكسل عاصمة بلجيكا والاتحاد الأوروبي بالتعاون مع برنامج الربط الجوي، ورحلات مباشرة إلى البحرين من الرياض وجدة، إضافة إلى إطلاق مراكز عمليات في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مع تدشين ست وجهات من المدينة المنورة، وذلك ضمن استراتيجية طيران ناس للتوسع والنمو ضمن خطته التي أطلقها تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”.

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أكثر من 70 وجهة

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية بأكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 60 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام 2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

ويمكن حجز الرحلات من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع الإلكتروني هنا أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.

 

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