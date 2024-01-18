ظاهرة فلكية تُشاهد بالعين المجردة في سماء السعودية اليوم

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أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، اليوم الخميس، أنه يمكن رصد اقتران القمر في طور التربيع الأول بكوكب المشتري عملاق نظامنا الشمسي، في سماء المملكة.
وأوضحت فلكية جدة، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”: “بعد غروب الشمس اليوم الخميس 18 يناير 2024، تشهد سماء المملكة، اقتران القمر في طور التربيع الأول بكوكب المشتري”.
وأوضحت فلكية جدة أنه يمكن مشاهدة الاقتران بالعين المجردة.