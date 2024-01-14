عاصفة من الجدل بعد استبعاد نواف العقيدي من كأس آسيا

تصدر وسم نواف العقيدي حارس النصر منصة إكس، بعد استبعاده من قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، المتواجدة في قطر للمشاركة في كأس آسيا 2023.

سبب استبعاد نواف العقيدي من كأس آسيا

ورغم التصريحات التي أكدت أن استبعاد نواف العقيدي يعود إلى سبب فني، فقد خرجت أصوات عديدة ترفض هذا القرار الذي اتخذه المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني للأخضر.

المحلل الرياضي عادل البطي قال لـ”في المرمى”: “استبعاد نواف العقيدي ليس منطقيا لأن مانشيني كان يعتمد عليه كحارس أول”.

عادل البطي لـ #في_المرمى: استبعاد #نواف_العقيدي ليس منطقياً لأن #مانشيني كان يعتمد عليه كحارس أول pic.twitter.com/pDitbZY04S — العربية – في المرمى (@FilMarma) January 13, 2024

وكتب مغرد يقول: “كلهم كذا إذا جيت سألته وناقشته ما عنده جواب لأن ما طبيعي تستبعد الأفضل ‎#نواف_العقيدي وتقول خيارات مدرب، أنا مالي شغل”.

كلهم كذا اذا جيت سألته وناقشته ما عنده جواب لان مب طبيعي تستبعد الافضل #نواف_العقيدي وتقول خيارات مدرب انا مالي شغل pic.twitter.com/ZVr98oSlXv — عالميه🇦🇪🖤 (@Sshh119700) January 13, 2024

وردا على ما تداوله البعض بأن سبب الاستبعاد جاء بعد طلب “القعيدي” من مدرب المنتخب المشاركة كأساسي، كتب مغرد يقول: “الرياضية تتحدث عن قصة ‎نواف العقيدي شخصيا ما أتوقع نواف يفعلها إطلاقاً.. نواف تجربته مع نادي الطائي كانت احترافية 100٪”.

الرياضيه تتحدث عن قصة #نواف_العقيدي 🤷🏻‍♂️🇸🇦 شخصياً ما اتوقع نواف يفعلها إطلاقاً

نواف تجربته مع نادي #الطائي كانت إحترافيه 100٪ pic.twitter.com/lMn6K9pI41 — حسين البقعاوي (@XB_70511) January 14, 2024

وقال آخر: “نثق بتربيتك وأنك (ولد ناس) مهما أشاعوا عنك فالحق واضحٌ أبلج ولابد أن يغلب ولابد للحق أن ينتصر، كلنا معك”.

#نواف_العقيدي نثق بتربيتك وأنك ( ولد ناس ) مهما أشاعوا عنك فالحق واضحٌ أبلج ولابد أن يغلب ولابد للحق أن ينتصر ، كلنا معك 👍🏻

pic.twitter.com/GG6cD2dqUg — ‏﮼الجوهرة 💎 مهرة العالمي💛💙 (@1177jwjw) January 14, 2024

وكتب آخر: “استبعاد أفضل حارس سعودي! شكل المدرب يشوف شي ما نشوفه.. بالنسبة لي عارف البير وغطاه وماني مستغرب.. شد حيلك يانواف أنت الأفضل”.

استبعاد افضل حارس سعودي !!!! شكل المدرب يشوف شي مانشوفه بالنسبه لي عارف البير وغطاه وماني مستغرب شد حيلك يانواف انت الافضل 💛💙💛💙 — عبدالله العنزي (@22Alenizi) January 13, 2024

ولم يكن قرار الإيطالي مانشيني بحق القعيدي وحده، حيث شمل أيضا، أيمن يحيى لاعب جناح النصر، وعباس الحسن لاعب وسط نادي الفتح.

وكشف المنتخب السعودي في بيان له عبر حسابه الرسمي في منصة ”إكس” أن المدرب الإيطالي بعد استبعاد اللاعبين الـ3، اتخذ قرارًا بضم كل من محمد البريك وطلال حاجي ومحمد اليامي.