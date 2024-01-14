عاصفة من الجدل بعد استبعاد نواف العقيدي من كأس آسيا 5 خطوات بسيطة لإرفاق المستندات في حساب المواطن أسمنت نجران: تعديل أسعار الوقود يرفع تكلفة المبيعات 13% معالجة أكثر من 420 بؤرة تضم 30 ألف قرد بابون التعليم تعلن عن 100 وظيفة عبر برنامج التدريب على رأس العمل طريف والقريات تسجلان أدنى درجة حرارة في المملكة ضيوف خادم الحرمين.. تايوانية تحكي رحلة اعتناقها الإسلام مدني الدمام يباشر حريقًا في حاويات بميناء الملك عبدالعزيز عقوبة إفشاء أسرار العمل.. الإيقاف والمساءلة التأديبية نقل الحجاج بالتاكسي الطائر.. حلم جديد يتحول إلى حقيقة
تصدر وسم نواف العقيدي حارس النصر منصة إكس، بعد استبعاده من قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، المتواجدة في قطر للمشاركة في كأس آسيا 2023.
ورغم التصريحات التي أكدت أن استبعاد نواف العقيدي يعود إلى سبب فني، فقد خرجت أصوات عديدة ترفض هذا القرار الذي اتخذه المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني للأخضر.
المحلل الرياضي عادل البطي قال لـ”في المرمى”: “استبعاد نواف العقيدي ليس منطقيا لأن مانشيني كان يعتمد عليه كحارس أول”.
عادل البطي لـ #في_المرمى: استبعاد #نواف_العقيدي ليس منطقياً لأن #مانشيني كان يعتمد عليه كحارس أول pic.twitter.com/pDitbZY04S
— العربية – في المرمى (@FilMarma) January 13, 2024
وكتب مغرد يقول: “كلهم كذا إذا جيت سألته وناقشته ما عنده جواب لأن ما طبيعي تستبعد الأفضل #نواف_العقيدي وتقول خيارات مدرب، أنا مالي شغل”.
كلهم كذا اذا جيت سألته وناقشته ما عنده جواب لان مب طبيعي تستبعد الافضل #نواف_العقيدي وتقول خيارات مدرب انا مالي شغل pic.twitter.com/ZVr98oSlXv
— عالميه🇦🇪🖤 (@Sshh119700) January 13, 2024
وردا على ما تداوله البعض بأن سبب الاستبعاد جاء بعد طلب “القعيدي” من مدرب المنتخب المشاركة كأساسي، كتب مغرد يقول: “الرياضية تتحدث عن قصة نواف العقيدي شخصيا ما أتوقع نواف يفعلها إطلاقاً.. نواف تجربته مع نادي الطائي كانت احترافية 100٪”.
الرياضيه تتحدث عن قصة #نواف_العقيدي 🤷🏻♂️🇸🇦
شخصياً ما اتوقع نواف يفعلها إطلاقاً
نواف تجربته مع نادي #الطائي كانت إحترافيه 100٪ pic.twitter.com/lMn6K9pI41
— حسين البقعاوي (@XB_70511) January 14, 2024
وقال آخر: “نثق بتربيتك وأنك (ولد ناس) مهما أشاعوا عنك فالحق واضحٌ أبلج ولابد أن يغلب ولابد للحق أن ينتصر، كلنا معك”.
#نواف_العقيدي نثق بتربيتك وأنك ( ولد ناس ) مهما أشاعوا عنك فالحق واضحٌ أبلج ولابد أن يغلب ولابد للحق أن ينتصر ، كلنا معك 👍🏻
pic.twitter.com/GG6cD2dqUg
— ﮼الجوهرة 💎 مهرة العالمي💛💙 (@1177jwjw) January 14, 2024
وكتب آخر: “استبعاد أفضل حارس سعودي! شكل المدرب يشوف شي ما نشوفه.. بالنسبة لي عارف البير وغطاه وماني مستغرب.. شد حيلك يانواف أنت الأفضل”.
استبعاد افضل حارس سعودي !!!!
شكل المدرب يشوف شي مانشوفه
بالنسبه لي عارف البير وغطاه وماني مستغرب
شد حيلك يانواف انت الافضل 💛💙💛💙
— عبدالله العنزي (@22Alenizi) January 13, 2024
ولم يكن قرار الإيطالي مانشيني بحق القعيدي وحده، حيث شمل أيضا، أيمن يحيى لاعب جناح النصر، وعباس الحسن لاعب وسط نادي الفتح.
وكشف المنتخب السعودي في بيان له عبر حسابه الرسمي في منصة ”إكس” أن المدرب الإيطالي بعد استبعاد اللاعبين الـ3، اتخذ قرارًا بضم كل من محمد البريك وطلال حاجي ومحمد اليامي.