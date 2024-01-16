عبدالرحمن غريب يسجل هدف التعادل لـ المنتخب السعودي

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تمكن اللاعب عبدالرحمن غريب بمهارة مميزة من تسجيل هدف التعادل لـ المنتخب السعودي في شباك منتخب عُمان.
وسجل غريب الهدف في الدقيقة الـ79 بعد مراوغة مميزة لـ 3 لاعبين في دفاعات المنتخب العماني.
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عبد الرحمن غريب يحرز هدف التعادل للمنتخب السعودي .. شاهد بصوت المعلق محمد السعدي #السعودية_عمان #هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023 #قطر2023 | #AsianCup2023 #كاس_آسيا_قنوات_الكاس #شوف_الكاس pic.twitter.com/UyptEAs5ZT
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 16, 2024