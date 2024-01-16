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عبدالرحمن غريب يسجل هدف التعادل لـ المنتخب السعودي

الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٢٤ مساءً
عبدالرحمن غريب يسجل هدف التعادل لـ المنتخب السعودي
المواطن - فريق التحرير

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تمكن اللاعب عبدالرحمن غريب بمهارة مميزة من تسجيل هدف التعادل لـ المنتخب السعودي في شباك منتخب عُمان.

وسجل غريب الهدف في الدقيقة الـ79 بعد مراوغة مميزة لـ 3 لاعبين في دفاعات المنتخب العماني.

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