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صدر قرار وزير الإعلام، سلمان الدوسري، بتعيين عبدالرحمن مجرشي متحدثًا لوزارة الإعلام.
ويملك عبدالرحمن مجرشي خبرة كبيرة في المجال الإعلامي، حيث شغل العديد من المناصب، ومنها مدير العلاقات العامة والإعلام بمركز التواصل الحكومي.
“المواطن” تهنئ عبدالرحمن مجرشي وتتمنى له النجاح والتميز في مسيرته العملية والمهنية.