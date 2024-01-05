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توج الفائزين بجوائز سباق الملواح

عبدالعزيز بن سعود يرعى ختام كأس العلا للصقور

الجمعة ٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:١٧ مساءً
عبدالعزيز بن سعود يرعى ختام كأس العلا للصقور
المواطن - فريق التحرير

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رعى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، رئيس مجلس إدارة نادي الصقور السعودي، اليوم، ختام كأس العلا للصقور، وذلك بقرية مغيراء للرياضات التراثية، بمحافظة العلا.

كأس العلا للصقور

وشهد الأمير عبدالعزيز بن سعود منافسات الشوط السادس لكأس العلا للصقور – المسار الثالث – (النخبة) على شوط “جير تبع”، و”جير شاهين فرخ” للمحليين.

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وتوج الأمير عبدالعزيز بن سعود، الفائزين بجوائز سباق الملواح، ومنافسات مزاين الصقور.

وجاء ترتيب الفائزين في أشواط النخبة على النحو التالي: حر وشاهين فرخ محليين – برغش محمد المنصوري، وفي فئة حر وشاهين فرخ دوليين – محسن محمد المري، وفي فئة جير تبع وجير شاهين فرخ دوليين – فريق M7، وفي فئة جير بيور وقرموشة جير فرخ محليين – أمين بن عبدالله الملاح، وفي فئة جير بيور وقرموشة جير فرخ دوليين – فريق MRM، وفي فئة جير تبع وجير شاهين فرخ محليين – أمين بن عبدالله الملاح.

مزاين الصقور

فيما جاء ترتيب الفائزين في مزاين الصقور، على النحو التالي:

فئة حر من حر فرخ – برغش المنصوري، وفي فئة حر من حر قرناس – غانم بن مدعث الدوسري، وفي فئة جير بيور فرخ – سلطان القحطاني، وفي فئة جير بيور قرناس – فارس الفارس، وفي فئة حر أدهم/ أسود قرناس – سعود بن محمد الدامر، وفي فئة حر قرناس – غانم مدعث الدوسري.
يذكر أن كأس العلا للصقور أقيم على مدى 9 أيام تنافس فيها الصقارون المحليون والدوليون على جوائز الكأس التي تبلغ 60 مليون ريال، كأكبر قيمة جوائز في العالم مخصصة لمنافسات الصقور.

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