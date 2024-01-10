عبدالعزيز بن سلمان: دور ريادي للسعودية في مواجهة التغير المناخي

تحدث وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن دور السعودية في مواجهة التغير المناخي والاحتباس الحراري الذي يهدد العالم.

وقال سمو الأمير في كلمته بمؤتمر التعدين الدولي في الرياض: “مبادرات المملكة الخضراء تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الحياد الصفري، ونستثمر في كل ما يسهم في انتقال مناسب للطاقة بالمملكة”.

وأضاف: “المملكة تقوم بدور ريادي في مجال الحد من التغير المناخي. نتعامل مع قضايا تغيّر المناخ على محمل الجد، ونأخذ زمام المبادرة، ونأمل أن يكون لدينا سوق إقليمي للكربون”.