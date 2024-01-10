عبدالعزيز بن سلمان: دور ريادي للسعودية في مواجهة التغير المناخي

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تحدث وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن دور السعودية في مواجهة التغير المناخي والاحتباس الحراري الذي يهدد العالم.
وقال سمو الأمير في كلمته بمؤتمر التعدين الدولي في الرياض: “مبادرات المملكة الخضراء تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الحياد الصفري، ونستثمر في كل ما يسهم في انتقال مناسب للطاقة بالمملكة”.
وأضاف: “المملكة تقوم بدور ريادي في مجال الحد من التغير المناخي. نتعامل مع قضايا تغيّر المناخ على محمل الجد، ونأخذ زمام المبادرة، ونأمل أن يكون لدينا سوق إقليمي للكربون”.
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— الأسواق العربية (@AlArabiya_Bn) January 10, 2024