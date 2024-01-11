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تشمل تعزيز التعاون في التحول الرقمي والابتكار

عبدالعزيز بن سلمان يوقع مع نظيره الأردني اتفاقية تعاون في مجال الطاقة

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٢٣ مساءً
عبدالعزيز بن سلمان يوقع مع نظيره الأردني اتفاقية تعاون في مجال الطاقة
المواطن - واس

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اجتمع الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة في الرياض اليوم، بوزير الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور صالح علي حامد الخرابشة، وناقشا آفاق التعاون في مختلف مجالات الطاقة.

اتفاقية في مجال الطاقة

كما وقعا بعد الاجتماع اتفاقية للتعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الطاقة، تهدف إلى وضع إطار للتعاون بين الطرفين بما يحقق أهدافهما ومصالحهما المشتركة.

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وتتضمن الاتفاقية تشجيع التعاون بين الطرفين في قطاعات الطاقة التي تشمل: البترول، والغاز، والكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والبتروكيماويات، وتطوير التعاون في مجال الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته التي تستهدف الحد من آثار تغير المناخ، مثل: التقاط الكربون، وإعادة استخدامه، ونقله، وتخزينه، بالإضافة إلى قطاع الهيدروجين.

الابتكار وتوطين المنتجات

وتشمل الاتفاقية تعزيز التعاون في التحول الرقمي والابتكار في مجال الطاقة، والعمل على تنمية الشراكات النوعية بين الطرفين لتوطين المواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بكافة قطاعات الطاقة وسلاسل الإمداد وتقنياتها، والتعاون في تطوير المعايير واللوائح ذات الصلة بالمواد المستدامة.

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