عبدالله الخيبري يتصدر قائمة مميزة بكأس آسيا 2023

ظهر النجم عبدالله الخيبري بشكل مميز مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بكأس آسيا 2023، ليتصدر قائمة خاصة.

عبدالله الخيبري الأكثر استعادة للكرة

وذكر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: “برز نجم الأخضر، عبد الله الخيبري خلال مباريات الجولة الثالثة، بعد أن نجح في استعادة السيطرة على الكرة 18 مرة خلال مواجهة المنتخب السعودي ضد تايلاند”.

وتابع الآسيوي في تقرير عبر موقعه: “في المقابل نجح الياباني واتارو إيندو، واللبناني حسن سرور، والبحريني كميل الأسود، في استعادة السيطرة على الكرة 11 مرة ليحتلوا المركز الثاني، خلف عبدالله الخيبري”.

الأخضر يواجه كوريا الجنوبية

ولعب المنتخب السعودي ضد تايلاند بالأمس، على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس آسيا 2023، وانتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف.

ورفع الأخضر رصيده إلى 7 نقاط، ليتصدر المجموعة السادسة بكأس آسيا 2023؛ ويضرب موعدًا في دور الـ16 مع منتخب كوريا الجنوبية الأول لكرة القدم، وصيف المجموعة الخامسة بـ5 نقاط.