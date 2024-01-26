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بعد تألقه في الجولة الثالثة

عبدالله الخيبري يتصدر قائمة مميزة بكأس آسيا 2023

الجمعة ٢٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٤٧ مساءً
عبدالله الخيبري يتصدر قائمة مميزة بكأس آسيا 2023
المواطن - فريق التحرير

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ظهر النجم عبدالله الخيبري بشكل مميز مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بكأس آسيا 2023، ليتصدر قائمة خاصة.

عبدالله الخيبري الأكثر استعادة للكرة

وذكر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: “برز نجم الأخضر، عبد الله الخيبري خلال مباريات الجولة الثالثة، بعد أن نجح في استعادة السيطرة على الكرة 18 مرة خلال مواجهة المنتخب السعودي ضد تايلاند”.

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وتابع الآسيوي في تقرير عبر موقعه: “في المقابل نجح الياباني واتارو إيندو، واللبناني حسن سرور، والبحريني كميل الأسود، في استعادة السيطرة على الكرة 11 مرة ليحتلوا المركز الثاني، خلف عبدالله الخيبري”.

عبدالله الخيبري
الخيبري – المصدر @SaudiNT

الأخضر يواجه كوريا الجنوبية

ولعب المنتخب السعودي ضد تايلاند بالأمس، على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس آسيا 2023، وانتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

ورفع الأخضر رصيده إلى 7 نقاط، ليتصدر المجموعة السادسة بكأس آسيا 2023؛ ويضرب موعدًا في دور الـ16 مع منتخب كوريا الجنوبية الأول لكرة القدم، وصيف المجموعة الخامسة بـ5 نقاط.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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