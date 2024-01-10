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عبد الله روكان يعدد مواصفات الشماغ الأبيض.. هل أفضل من الغترة؟

الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:١٨ مساءً
عبد الله روكان يعدد مواصفات الشماغ الأبيض.. هل أفضل من الغترة؟
المواطن - فريق التحرير

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عدّد عبدالله روكان المهتم بنشر ثقافة وبروتوكول الزي السعودي صفات الشماغ الأبيض الذي يرتديه بعض المواطنين، مؤكدًا أنه من الممكن الترسيم عليه، بعكس الغترة.

وقال “روكان” في مقطع فيديو منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي: إن التعرق الناتج عن التحفز والضغط الداخلي للإنسان لا يُؤثر على الشماغ، لأنه يتكون من خيوط قطنية تمتص العرق والرطوبة، بينما تتأثر الغترة بالعرق.

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ورأى أن أريحية الشماغ الأبيض أفضل من الغترة، مشيرًا إلى أن هناك شماغًا سكريًا، وشماغ “لاتيه” أي كريمي، ويلبس في الشتاء، وقد يلبس في الربيع والخريف.

وأشار إلى ضرورة لبس الزي السعودي وفق الظروف المناخية، مؤكدًا أن هذا الزي إتيكيت وبروتوكول، وهو ما يجعل الناس تشير إليه حينما يرونه، حتى أن كبار الزوار للمملكة جذبهم هذا الزي.

@gafbm

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الاختلافات بين الشماغ الأبيض والغترة

ويتميز الشماغ الأبيض بحجمه الأكبر من الغترة، ويصنع من قماش بوزن أثقل منها، وغالبًا ما يكون الشماغ مطرزًا على أطرافه، بينما تكون الغترة سادة، أما عن سعره فهو أغلى من الغترة، وهو الخيار الأكثر شيوعًا للرجال في دول الخليج والأردن والعراق، وغالبًا ما يُرتدى في المناسبات الرسمية.

وبالنسبة للغترة، فهي عبارة عن قطعة قماش بيضاء سادة تصنع عادة من القطن أو الكتان وتتميز بملمسها الناعم ووزنها الخفيف، ويُمكن ارتداؤها في جميع المناسبات.

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