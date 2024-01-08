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عبر الأصابع.. اختبار سريع للتحقق من الإصابة بأمراض القلب 

الإثنين ٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٥١ صباحاً
عبر الأصابع.. اختبار سريع للتحقق من الإصابة بأمراض القلب 
المواطن - فريق التحرير

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يوضح الأطباء، أن بعض أعراض أمراض القلب تكون واضحة إلى حد ما، مثل ألم الصدر وضيق التنفس، ولكن هناك أعراض أخرى لا يمكن ملاحظتها بسهولة، وقد تحدّث أحد الخبراء عن علامة غير متوقعة لأمراض القلب، يمكن أن تظهر على الأصابع.

مشكلة تعجر الأصابع

ويرى طبيب الأمراض الجلدية، الدكتور دانييل سوغاي أن تعجر الأصابع، أي زيادة سماكة الجلد في الأصابع وتضخم أطرافها، وانحناء الأظافر إلى الأسفل، يمكن أن يظهر لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب.

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وكشف الدكتور سوغاي في مقطع فيديو على تيك توك، عن اختبار سريع للتحقق من وجود مشاكل في القلب، وقال، إن سماكة الجلد في الأصابع، أو تضخم الأنامل وتقوس الأظافر إلى الأسفل مدعاة للشعور بالقلق بشأن أمراض القلب والرئة، بما في ذلك سرطان الرئة.

ولاختبار تعجر الأصابع، نفذ وضعية الأصابع الموضحة في الصورة في الأسفل، فإذا رأيت فجوة على شكل ماسة بين الظفرين، فهذا يعني بأنك لا تعاني من تعجر الأصابع، وإن لم تر تلك الفجوة، فقد تكون مصاباً بهذه الحالة.

الأصابع وأمراض القلب

السبب وراء ارتباط تعجر الأصابع بأمراض القلب هو أنه يحدث غالباً بسبب انخفاض مستويات الأكسجين في الدم، الذي يحدث إذا كان القلب غير قادر على ضخ الدم بشكل صحيح في أنحاء الجسم.

وتشمل العلامات الأخرى لأمراض القلب التي يجب الانتباه إليها، ألماً في الصدر، وضيقاً في التنفس، وألماً في جميع أنحاء الجسم، والشعور بالإغماء، والشعور بالغثيان.

ومن أهم الأسباب الرئيسية لأمراض القلب هو تصلب الشرايين، الذي يمكن أن يحدث بسبب العادات غير الصحية مثل التدخين، وشرب الكحول، وتناول نظام غذائي غني بالدهون، حيث تصبح جدران الشرايين مغطاة بالرواسب الدهنية مع مرور الوقت، وفق ما أوردت صحيفة إكسبرس البريطانية.

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