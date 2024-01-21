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عدوى فيروس الورم الحليمي تنتقل عبر التلامس

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:١٧ مساءً
عدوى فيروس الورم الحليمي تنتقل عبر التلامس
المواطن - فريق التحرير

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أكدت استشارية الصحة العامة والوبائيات الدكتورة علياء الناجي، أن عدوى فيروس الورم الحليمي تنتقل عبر التلامس الجلدي.

وأشارت الناجي خلال مداخلة مع قناة الإخبارية إلى أن 90% من حالات سرطان عنق الرحم ترتبط بفيروس الورم الحليمي بسبب عدم أخذ اللقاح.

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فيروس الورم الحليمي

وأشارت إلى أن هناك أكثر من 100 نوع من فيروس الورم الحليمي منها 13 نوعًا هي المرتبطة بإصابات ومضاعفات عند الأشخاص المصابين به.

وأضافت أن العدوى تكون في معظم الحالات في الأعضاء التناسلية وقد ينتقل الفيروس عن طريق العلاقة الجنسية وبشكل أقل ينتقل عن طريق استخدام الأدوات الشخصية مثل أجهزة إزالة الشعر بالليزر أو المناشف وغيرها.

ولفتت إلى أن الأعراض تتفاوت من شخص لآخر لكن الخطورة تمكن في علاقة الفيروس بالعديد من أنواع السرطانات والتي منها سرطان عنق الرحم.

اللقاح آمن على البشر

وفي وقت سابق حثت وزارة الصحة الفتيات والنساء على تلقي لقاح فيروس الورم الحليمي للوقاية من سرطان عنق الرحم.

وقالت الصحة إن اللقاح نعمة ووقاية وعلاج، مؤكدة أن اللقاح آمن على البشر وفق العديد من الدراسات والأبحاث الطبية والإكلينينية.

 

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