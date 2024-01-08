عرض برتغالي لضم جوتا

بات النجم البرتغالي جواو فيليبي “جوتا”، على بُعد خطوات قليلة من مغادرة صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

بورتو يسعى لضم جوتا

وأكد الصحافي البرتغالي بيدرو ألميدا، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الاثنين، أن نادي بورتو مهتم بالتعاقد مع جوتا على سبيل الإعارة حتى نهاية منافسات الموسم الحالي.

وكان الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، قد أكد أن إدارة نادي الاتحاد والمدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، وافقا على رحيل جوتا، في حالة تلقيه عرضًا مناسبًا، ولفت إلى أن هناك 3 أندية مهتمة بضمه.

وانضم جوتا صاحب الـ24 عامًا، إلى الاتحاد في الصيف، إلا أنه خرج من القائمة المحلية بعد التعاقد مع المدافع البرازيلي لويز فيليبي، وكان بعيدًا عن حسابات، قبل أن يُشارك في بعض مباريات دوري أبطال آسيا.

الاتحاد يُعاني بدوري روشن

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على الصعيد الدفاعي خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، الأمر الذي كلفه فقدان العديد من النقاط، والتراجع في ترتيب دوري روشن السعودي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، من الفوز 8 مرات والتعادل 4 مرات والخسارة 6 مرات، وسجل 34 هدفًا، واستقبل 26 هدفًا.