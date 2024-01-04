وصول أول إرسالية مواشٍ حية من أستراليا بعد توقف 13 عامًا محافظ بقيق يفتتح بطولة منتجع سدرا لالتقاط الأوتاد عسيري: ما يتردد بشأن عدم سلامة اللقاحات غير صحيح حساب المواطن: إيداع الدعم 10 يناير مخاطر تناول الهرمونات بحثًا عن بناء العضلات سوق الأولين تجربة ثقافية فريدة من نوعها تحاكي أصالة نجد خالد بن سعود يزور الشيخ أحمد الخريصي في منزله نائب مدير عام الجوازات في جلسة بمؤتمر ومعرض خدمات الحج الأربعاء وظائف شاغرة للجنسين بالبنك الإسلامي 30 وظيفة شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة
أكد عبدالله عسيري، أن اللقاحات بمختلف أنواعها، تعد أفضل وسيلة لمواجهة الفيروسات والمتحورات الجديدة.
وتابع عسيري، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، أن ما يتردد بشأن عدم سلامة اللقاحات، غير صحيح على الإطلاق.
ولفت إلى أن اللقاحات أثبتت نجاحها وبعد الجائحة الأولى، حدث تطور كبير جدًّا، بشأن الاختبارات والسلامة التي تجري على هذه اللقاحات.