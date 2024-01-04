عسيري: ما يتردد بشأن عدم سلامة اللقاحات غير صحيح

أكد عبدالله عسيري، أن اللقاحات بمختلف أنواعها، تعد أفضل وسيلة لمواجهة الفيروسات والمتحورات الجديدة.

سلامة اللقاحات

وتابع عسيري، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، أن ما يتردد بشأن عدم سلامة اللقاحات، غير صحيح على الإطلاق.

ولفت إلى أن اللقاحات أثبتت نجاحها وبعد الجائحة الأولى، حدث تطور كبير جدًّا، بشأن الاختبارات والسلامة التي تجري على هذه اللقاحات.