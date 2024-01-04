Icon

وصول أول إرسالية مواشٍ حية من أستراليا بعد توقف 13 عامًا Icon محافظ بقيق يفتتح بطولة منتجع سدرا لالتقاط الأوتاد Icon عسيري: ما يتردد بشأن عدم سلامة اللقاحات غير صحيح Icon حساب المواطن: إيداع الدعم 10 يناير Icon مخاطر تناول الهرمونات بحثًا عن بناء العضلات Icon سوق الأولين تجربة ثقافية فريدة من نوعها تحاكي أصالة نجد Icon خالد بن سعود يزور الشيخ أحمد الخريصي في منزله Icon نائب مدير عام الجوازات في جلسة بمؤتمر ومعرض خدمات الحج الأربعاء Icon وظائف شاغرة للجنسين بالبنك الإسلامي Icon 30 وظيفة شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أفضل وسيلة لمواجهة الفيروسات

عسيري: ما يتردد بشأن عدم سلامة اللقاحات غير صحيح

الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٥٥ مساءً
عسيري: ما يتردد بشأن عدم سلامة اللقاحات غير صحيح
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد عبدالله عسيري، أن اللقاحات بمختلف أنواعها، تعد أفضل وسيلة لمواجهة الفيروسات والمتحورات الجديدة.

سلامة اللقاحات

وتابع عسيري، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، أن ما يتردد بشأن عدم سلامة اللقاحات، غير صحيح على الإطلاق.

قد يهمّك أيضاً
القنوات الناقلة لـ كأس أمم آسيا 2023

القنوات الناقلة لـ كأس أمم آسيا 2023

باقة الإجازة تتيح لزوار موسم الرياض مزج التجارب المحلية بالعالمية

باقة الإجازة تتيح لزوار موسم الرياض مزج التجارب المحلية بالعالمية

ولفت إلى أن اللقاحات أثبتت نجاحها وبعد الجائحة الأولى، حدث تطور كبير جدًّا، بشأن الاختبارات والسلامة التي تجري على هذه اللقاحات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طريقة الاعتراض على نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور
السعودية اليوم

طريقة الاعتراض على نتائج أهلية الضمان الاجتماعي...

السعودية اليوم
احذروا عض أو خربشة القطط
السعودية اليوم

احذروا عض أو خربشة القطط

السعودية اليوم
جماهير الأهلي والنصر تنتقد رأي فهد المرداسي في ركلة جزاء الفيحاء ضد الهلال
الرياضة

جماهير الأهلي والنصر تنتقد رأي فهد المرداسي...

الرياضة
كيفن دي بروين: الأفضل لي اللعب بجوار كريستيانو رونالدو عن ميسي
الرياضة

كيفن دي بروين: الأفضل لي اللعب بجوار...

الرياضة
تسجيل الصقور في مسابقة المزاين بكأس العلا على مدى 3 أيام
السعودية اليوم

تسجيل الصقور في مسابقة المزاين بكأس العلا...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الهلال يسعى لتعزيز صدارته ضد الطائي
الرياضة

الهلال يسعى لتعزيز صدارته ضد الطائي

الرياضة
الانتصارات تغيب عن الاتفاق للمباراة الـ8 تواليًا
الرياضة

الانتصارات تغيب عن الاتفاق للمباراة الـ8 تواليًا

الرياضة