عضو مجلس إدارة النصر ردًّا على استبعاد نواف العقيدي: والله عيب !

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علق عبدالعزيز العمران، عضو مجلس إدارة نادي النصر، بشكل أثار الجدل وذلك بعد قرار المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم باستبعاد الحارس نواف العقيدي من القائمة النهائية للأخضر في كأس أمم آسيا.
وقال العمران عبر حسابه في منصة “إكس”: “والله عيب!”.
ورغم التصريحات التي أكدت أن استبعاد العقيدي يعود إلى سبب فني، فقد خرجت أصوات عديدة ترفض هذا القرار الذي اتخذه المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني للأخضر.
وردًّا على ما تداوله البعض بأن سبب الاستبعاد جاء بعد طلب “العقيدي” من مدرب المنتخب المشاركة كأساسي، كتب مغرد يقول: “الرياضية تتحدث عن قصة نواف العقيدي شخصيًّا ما أتوقع نواف يفعلها إطلاقًا.. نواف تجربته مع نادي الطائي كانت احترافية 100%”.
وقال آخر: “نثق بتربيتك وأنك (ولد ناس) مهما أشاعوا عنك فالحق واضحٌ أبلج ولابد أن يغلب ولابد للحق أن ينتصر، كلنا معك”.
والله عيب !!
— عبدالعزيز عبدالله العمران (@3ziz_Al3mran) January 13, 2024