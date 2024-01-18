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السجن 7 سنوات أبرزها

عقوبات الاستيلاء على أموال الغير عبر الاحتيال

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٠١ مساءً
عقوبات الاستيلاء على أموال الغير عبر الاحتيال
المواطن - فريق التحرير

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أعاد المركز الوطني للوثائق والمحفوظات التذكير بأن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة أوضح العقوبات المترتبة على كل من استولى على مال للغير بدون وجه حق.

السجن 7 سنوات

وقال المركز في انفوجراف صادر عنه إن المادة الأولى للنظام تنص على إنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات، وغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلًا أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال.

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وأوضح أن طرق الاحتيال هي الكذب والخداع والإيهام.

خيانة الأمانة

وأشار إلى أن المادة الثانية تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات، وغرامة مالية لا تزيد على 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى دون وجه حق على مال سُلم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة، أو الشراطة أو الوديعة أو الإعارة أو الإجارة أو الرهن أو الوكالة أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضررًا عمدً وذلك في غير المال العام.

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