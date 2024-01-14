غاليتي: رينان لودي كان الخيار الثالث لجيسوس صور لإخماد حريق حاويات ميناء الملك عبدالعزيز كليًا النصر يُسلم لاعبيه مكافأة البطولة العربية عقوبات صارمة حال مخالفة نظام مكافحة الاحتيال المالي رسالة سامي الجابر للاعبي الأخضر قبل كأس آسيا 2023 الدرجات العلمية المخصصة تعزز كفاءة المخرجات التعليمية بالجامعات كواليس استبعاد نواف العقيدي من قائمة الأخضر مانشيني يتحدث للإعلام عن مواجهة عمان غدًا المرور: تقيدوا بالسرعة المحددة أثناء القيادة منتخب اليابان يبدأ كأس آسيا برباعية في فيتنام
أكدت النيابة العامة، أن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة شدد على السلوكيات الماسة بالمصالح المحمية للأموال، مشيرة إلى أنه قرر عقوبات صارمة حال الشروع في أي من هذه الجرائم.
وقالت النيابة العامة إنه يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.