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غرامة 100 ألف ريال والسجن 6 أشهر وحرمان من الاستقدام 5 سنوات

عقوبات على صاحب العمل حال تمكينه عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم

الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٤٨ صباحاً
عقوبات على صاحب العمل حال تمكينه عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم
المواطن - فريق التحرير

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حذرت وزارة الداخلية صاحب العمل الذي يمكّن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص، مشيرة إلى أن العقوبات تصل إلى السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر.

وبالرغم من أن النظام يتيح للمواطن السعودي استقدام عمالة خاصة، لكن هناك مخالفات يقوم بها البعض تتمثل في تمكين هذه العمالة من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص (بمقابل مالي أو بدون).

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وتحت شعار وطن بلا مخالف، ناشدت وزارة الداخلية بالإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، من خلال الاتصال على “رقم 911 من مكة المكرمة والرياض والشرقية، أو رقم 999 في بقية مناطق المملكة”.

عقوبات صاحب العمل

وأعلنت وزارة الداخلية العقوبات المقررة حال مكّن صاحب العمل عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص، وهي كما يلي:

  1. غرامة 15 ألف ريال – منع من الاستقدام لمدة سنة في المرة الأولى.
  2. غرامة 30 ألف ريال – السجن لمدة ثلاثة أشهر – منع من الاستقدام لمدة سنتين (في المرة الثانية).
  3. غرامة 100 ألف ريال – السجن ستة أشهر – منع من الاستقدام لمدة خمس سنوات (في المرة الثالثة).

عقوبات الوافد

يحدد القانون العقوبات المقررة على الوافد (العمالة السائبة) الذي يعمل لدى الغير (غير صاحب العمل الأساسي) أو لحسابه الشخصي، وهي كالآتي:

  • غرامة 10 آلاف ريال – الترحيل في المرة الأولى.
  • غرامة 25 ألف ريال – السجن شهر – الترحيل (في المرة الثانية).
  • غرامة 50 ألف ريال – السجن 6 أشهر – الترحيل (في المرة الثالثة).

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