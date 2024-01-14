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وفقًا للائحة التنفيذية لنظام العقوبات

عقوبة إفشاء أسرار العمل.. الإيقاف والمساءلة التأديبية

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٢٧ مساءً
عقوبة إفشاء أسرار العمل.. الإيقاف والمساءلة التأديبية
المواطن - فريق التحرير

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حذر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من نشر أي موظف عام وثيقة سرية أو إفشاء معلومة سرية متعلقة بعمله، مؤكدًا أن هذا الفعل يعد مخالفة تستوجب المساءلة التأديبية.

توقيف عن مزاولة المهام

وقال المركز في إنفوجراف صادر عنه إن أي موظف عام أو من في حكمه، يقوم أو يشتبه بقيامه بنشر وثيقة سرية أو إفشاء معلومة سرية متعلقة بعمله، يوقف عن مزاولة أي مهام تتعلق بالوثائق السرية، وذلك إلى حين استكمال إجراءات المساءلة التأديبية.

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وأضافت أن هذا القرار يأتي وفقًا للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها.

الوثائق السرية

وكانت النيابة العامة قالت في وقت سابق، إن إفشاء أي وثيقة أو معلومة سرية محظور على الموظف العام ولو بعد انتهاء خدمته.

وأشارت إلى أنه يُقصد بالوثائق السرية: الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.

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