مدني الدمام يباشر حريقًا في حاويات بميناء الملك عبدالعزيز عقوبة إفشاء أسرار العمل.. الإيقاف والمساءلة التأديبية نقل الحجاج بالتاكسي الطائر.. حلم جديد يتحول إلى حقيقة إحكام تحدد متطلبات وخطوات التسجيل لاستكمال إجراءات صكوك الاستحكام حساب المواطن: 4 حالات لتسجيل المرأة المتزوجة مبادرة تحفيزية للمنشآت المتعاقدة مع شركات الحراسات الأمنية مدني الطائف ينقذ 6 أشخاص إثر حريق في مبنى سكني سعادة غامرة في الرياض بعد افتتاح نفق الدرعية التدريب التقني بالمدينة المنورة يحدد مواعيد التسجيل للفصل الثالث الطلاب يعودون للمدارس اليوم.. تحديد موعد الإجازة المقبلة
حذر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من نشر أي موظف عام وثيقة سرية أو إفشاء معلومة سرية متعلقة بعمله، مؤكدًا أن هذا الفعل يعد مخالفة تستوجب المساءلة التأديبية.
وقال المركز في إنفوجراف صادر عنه إن أي موظف عام أو من في حكمه، يقوم أو يشتبه بقيامه بنشر وثيقة سرية أو إفشاء معلومة سرية متعلقة بعمله، يوقف عن مزاولة أي مهام تتعلق بالوثائق السرية، وذلك إلى حين استكمال إجراءات المساءلة التأديبية.
وأضافت أن هذا القرار يأتي وفقًا للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها.
وكانت النيابة العامة قالت في وقت سابق، إن إفشاء أي وثيقة أو معلومة سرية محظور على الموظف العام ولو بعد انتهاء خدمته.
وأشارت إلى أنه يُقصد بالوثائق السرية: الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.