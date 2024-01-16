عقوبة التعامل في العقود خارج منصة إيجار

استعرض المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، العقوبات التي توقع على من يتعامل في عقود الإيجار خارج منصة إيجار.

وقال المفرج في تصريحات تلفزيونية إلى برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: “تعد مخالفة لنظام الوساطة العقارية، والعقوبات من الإنذار والغرامات المالية حتى إلغاء ترخيص الوسيط”.

وأكمل: “عملية دفع الإيجار للعقود السكنية من خلال منصة إيجار تخدم قطاع الإيجار بشكل عام وتحمي جميع الأطراف”.

توثيق التعديلات

وأضاف أن أي تعديل يطرأ على عقد الإيجار لابد أن يوثق عبر منصة إيجار، مشيرًا إلى أنه يحق لطرفي عقد الإيجار اختيار مدد الدفعات التي تناسبهم، والأهم هو التسجيل والدفع عبر منصة إيجار.