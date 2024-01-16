ساعة أبل تعطل مستشعر الأكسجين في الدم عقوبة التعامل في العقود خارج منصة إيجار مايكروسوفت تطور نسخة مدفوعة من Copilot مانشيني كشف المستور .. تحقيق منتظر مع 6 لاعبين بعد نهاية كأس أمم آسيا الشتاء الحالي في السعودية دافئ نسبيًّا سامسونج تصدر تحديثًا جديدًا لمعالجة الثغرات الأمنية بالهواتف رفع تقرير مفصل لـ لجنة الاحتراف بشأن المستبعدين من قائمة الأخضر بيب جوارديولا أفضل مدرب في العالم بعام 2023 وفد السعودية يستعرض في دافوس دور المملكة البارز في مواجهة التحديات العالمية منتخب الأردن يُمطر شباك ماليزيا برباعية
استعرض المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، العقوبات التي توقع على من يتعامل في عقود الإيجار خارج منصة إيجار.
وقال المفرج في تصريحات تلفزيونية إلى برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: “تعد مخالفة لنظام الوساطة العقارية، والعقوبات من الإنذار والغرامات المالية حتى إلغاء ترخيص الوسيط”.
وأكمل: “عملية دفع الإيجار للعقود السكنية من خلال منصة إيجار تخدم قطاع الإيجار بشكل عام وتحمي جميع الأطراف”.
وأضاف أن أي تعديل يطرأ على عقد الإيجار لابد أن يوثق عبر منصة إيجار، مشيرًا إلى أنه يحق لطرفي عقد الإيجار اختيار مدد الدفعات التي تناسبهم، والأهم هو التسجيل والدفع عبر منصة إيجار.
عملية دفع الإيجار للعقود السكنية من خلال منصة "إيجار" تخدم قطاع الإيجار بشكل عام وتحمي جميع الأطراف
تيسير المفرج (المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار) @Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/pSY1QFweOY
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 15, 2024