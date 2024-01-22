الرئيس الجزائري يستقبل عبدالعزيز بن سعود ويستعرضان العلاقات الثنائية عقوبة المساس بالنظام العام عبر مواقع التواصل تشمل السجن 5 سنوات ترتيب الدوري الإسباني بعد خماسية جيرونا في إشبيلية أحلام : هدى حسين مدرسة رهف محمد الكبيرة تفحم مركبة وإصابة شخص على الدائري الغربي بالرياض وظائف شاغرة في البريد السعودي لمبتدئي الخبرة مستشعر الضوء في الهواتف الذكية وسيلة للتجسس دون تشغيل الكاميرا إحباط تهريب 115 كجم من القات بجازان صيني يجمع ثروة طائلة من تمزيق صور المطلقين محمد كنو: الكرة مليئة بالمفاجآت وهدفنا المنافسة على اللقب
حذرت النيابة العامة من المساس بالنظام العام والقيم الدينية والآداب العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مشيرة إلى أن العقوبة تشمل السجن والغرامة المالية.
وقالت النيابة العامة إن إنتاج أو إعداد أو إرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الشبكة المعلوماتية؛ يعد محلاً للمُساءلة الجزائية.
ولفتت إلى أنه بحسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يعاقب مرتكب تلك الجريمة بالسجن مدة تصل 5 سنوات والغرامة المالية بحد أقصى 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.