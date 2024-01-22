عقوبة المساس بالنظام العام عبر مواقع التواصل تشمل السجن 5 سنوات

حذرت النيابة العامة من المساس بالنظام العام والقيم الدينية والآداب العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مشيرة إلى أن العقوبة تشمل السجن والغرامة المالية.

حماية النظام العام

وقالت النيابة العامة إن إنتاج أو إعداد أو إرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الشبكة المعلوماتية؛ يعد محلاً للمُساءلة الجزائية.

مكافحة الجرائم المعلوماتية

ولفتت إلى أنه بحسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يعاقب مرتكب تلك الجريمة بالسجن مدة تصل 5 سنوات والغرامة المالية بحد أقصى 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.