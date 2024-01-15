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عقوبة صيد الضبع تصل إلى 80 ألف ريال

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٢٠ صباحاً
عقوبة صيد الضبع تصل إلى 80 ألف ريال
المواطن - فريق التحرير

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أكدت القوات الخاصة للأمن البيئي ضرورة الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، التي تجرّم الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها أو قتلها أو صيدها.

80 ألف ريال

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن عقوبة صيد الضبع تصل إلى (80,000) ريال.

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كما حثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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