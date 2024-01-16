برد العقارب مراوغ ويستمر 39 يومًا أول تعليق من نواف العقيدي وسلمان الفرج وسلطان الغنام بعد فوز الأخضر تركي العجمة: فوز سيُعيد الهدوء لمعسكر المنتخب السعودي موعد المباراة المقبلة لـ المنتخب السعودي في كأس آسيا والقنوات الناقلة التنقل بالسلاح المرخص إلى خارج السعودية مخالفة وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للإحصاء وظائف شاغرة لدى مطارات جدة علي البليهي رجل مباراة السعودية وعمان وظائف شاغرة بشركة المراعي في 3 مدن
حصد اللاعب علي البليهي، نجم دفاع المنتخب السعودي، لقب رجل مباراة السعودية وعمان، وذلك بعدما سجل هدف الفوز للأخضر في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة التي أُقيمت اليوم في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أمم آسيا.
وسجل البليهي الهدف الثاني للأخضر في الدقيقة الـ99 من ضربة رأسية حيث تم إلغاء الهدف ثم احتسبه الحكم مجددًا بعد العودة لتقنية الفيديو.
وفي المباراة، وبسبب خطأ من المدافع حسان تمبكتي، تحصل منتخب عمان على ركلة جزاء نفذها اللاعب صلاح اليحيائي في الدقيقة الـ14.
وفي الشوط الثاني، تمكن اللاعب عبدالرحمن غريب بمهارة مميزة من تسجيل هدف التعادل لـ المنتخب السعودي في شباك منتخب عُمان.
وسجل غريب الهدف في الدقيقة الـ79 بعد مراوغة مميزة لـ 3 لاعبين في دفاعات المنتخب العماني.
وفي الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع سجل اللاعب علي البليهي الهدف الثاني للأخضر ليحقق المنتخب السعودي أول 3 نقاط له في البطولة.
وكان المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني اختار تشكيلة للمباراة مكونة من : “أحمد الكسار في حراسة المرمى، حسان تمبكتي، علي لاجامي، علي البليهي، سعود عبدالحميد، محمد كنو، عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سالم الدوسري، صالح الشهري”.
ويُعد ماجد عبدالله نجم النصر السابق هو الهداف التاريخي لمباريات السعودية ضد عمان، بتسجيله 6 أهداف للأخضر.