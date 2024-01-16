علي البليهي رجل مباراة السعودية وعمان

حصد اللاعب علي البليهي، نجم دفاع المنتخب السعودي، لقب رجل مباراة السعودية وعمان، وذلك بعدما سجل هدف الفوز للأخضر في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة التي أُقيمت اليوم في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أمم آسيا.

وسجل البليهي الهدف الثاني للأخضر في الدقيقة الـ99 من ضربة رأسية حيث تم إلغاء الهدف ثم احتسبه الحكم مجددًا بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفي المباراة، وبسبب خطأ من المدافع حسان تمبكتي، تحصل منتخب عمان على ركلة جزاء نفذها اللاعب صلاح اليحيائي في الدقيقة الـ14.

وفي الشوط الثاني، تمكن اللاعب عبدالرحمن غريب بمهارة مميزة من تسجيل هدف التعادل لـ المنتخب السعودي في شباك منتخب عُمان.

وسجل غريب الهدف في الدقيقة الـ79 بعد مراوغة مميزة لـ 3 لاعبين في دفاعات المنتخب العماني.

علي البليهي يُهدي النقاط الـ3 للمنتخب السعودي

وفي الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع سجل اللاعب علي البليهي الهدف الثاني للأخضر ليحقق المنتخب السعودي أول 3 نقاط له في البطولة.

وكان المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني اختار تشكيلة للمباراة مكونة من : “أحمد الكسار في حراسة المرمى، حسان تمبكتي، علي لاجامي، علي البليهي، سعود عبدالحميد، محمد كنو، عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سالم الدوسري، صالح الشهري”.

ويُعد ماجد عبدالله نجم النصر السابق هو الهداف التاريخي لمباريات السعودية ضد عمان، بتسجيله 6 أهداف للأخضر.