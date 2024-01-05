جماهير الاتحاد تهاجم أنمار الحائلي بسبب صورة .. التفاصيل كاملة اختبار القدرات العامة 5 فرص تفاصيل عرض الهلال لضم ماركوس راشفورد علي الشهري تخصص في صيانة المركبات بالقوات البرية وافتتح ورشته بعد التقاعد مها الحملي في رالي داكار.. من الصفر إلى التتويج بسرعة الصاروخ “المواطن” توثق ليلة التسعينات بحضور نجوم العرب والعالم إصابة أيمن يحيى تُربك حسابات روبيرتو مانشيني توقعات الاقتصاد العالمي في 2024 قاتمة السبب الوحيد وراء رفض مدرب الهلال تدريب منتخب البرازيل “المواطن” في مهرجان الكُتّاب والقرّاء.. احتفاء بالثقافة وحضور كبير
سرد الميكانيكي علي الشهري تجربته في افتتاح ورشته الخاصة بعد تقاعده من عمله في القوات البرية الملكية السعودية.
وقال خلال تصريحات إلى قناة العربية اليوم الجمعة: إنه تخصص في صيانة المركبات أثناء عمله في القوات البرية الملكية السعودية، وبعد تقاعده افتتح ورشته الخاصة في منطقة جازان بعد خدمة 30 سنة ميكانيكا.
ولفت علي الشهري إلى أن أبرز ما دفعه إلى ذلك هو حبه للحركة، وعدم رغبته في الجلوس بالبيت، مع عشقه للميكانيكا وإشغال وقت الفراغ، مدللًا على قناعته بمقولة أن العمر مجرد رقم وأن حبه للمهنة يجعله يتغاضى عما قد يتعرض له أحيانًا من خسائر مادية.
ميكانيكي سعودي..
"علي الشهري" تخصص في صيانة المركبات أثناء عمله في القوات البرية الملكية السعودية وبعد تقاعده افتتح ورشته الخاصة في منطقة #جازان👨🏻🔧
عبر:@3limohm pic.twitter.com/IUKRwCr5qE
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 5, 2024