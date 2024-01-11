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علي المازني يحكي قصة عودته للفن التشكيلي بعد انقطاع 28 عاماً

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٢٠ مساءً
علي المازني يحكي قصة عودته للفن التشكيلي بعد انقطاع 28 عاماً
المواطن - فريق التحرير

حكى الفنان التشكيلي علي المازني، قصة عودته للفن بعد انقطاع دام نحو 28 عامًا، مشيرًا إلى أنه بدأ تعلمه هذا الفن وهو في سن 15 سنة، ثم استمر يعمل فيه حتى وصل عمره 45 عامًا، وانقطع فترة تصل إلى 28 سنة، ليكوّن أسرة.

وقال “المازني” الذي يسكن في إحدى قرى بني مازن بمنطقة عسير: إنه مع انتشار فيروس كورونا عاد إلى فنه مرة أخرى، ونفذ اللوحة العملاقة ومساحتها 1200 متر، ولما انتهى منها بدأ في فن المصغرات، وهي عبارة عن تحف أثرية صغيرة، وأسواق، وحصون تراثية.

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وأضاف أنه بعد ذلك بدأ في النحت بعد أن شجعه عدد من الفنانين الأجانب والسعوديين، وكانت أول منحوتة هي خريطة المملكة العربية السعودية من الصخر والصوان الصلب.

وأشار إلى أنه أول ما بدأ عمل في فن الجرافيتي، ثم فن البوب أرت، ثم انتقل إلى فن اللوحات الواقعية وغيرها، مؤكدًا أن الفن يكون مدفونا داخل صاحبه، ويمكن أن يعود إليه في أي وقت.

 

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