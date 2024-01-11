استقرار أسعار النفط عقب خسائر من ارتفاع المخزونات على بن حمري وابن مانع يتوهجان بختام أمسيات مهرجان الكُتاب والقراء الشعرية 500 فرصة استثمارية خلال موسم الشتاء في جازان علي المازني يحكي قصة عودته للفن التشكيلي بعد انقطاع 28 عاماً الخارجية الأمريكية تشيد بجهود السعودية في مكافحة الإرهاب وتمويله سحب المزن الركامي تزين سماء المدينة المنورة الملك سلمان وولي العهد يهنئان سلطان عُمان بذكرى توليه مقاليد الحكم السعودية تضاعف تقديراتها لقيمة الاحتياطات المعدنية الزكاة والضريبة والجمارك تحبط محاولة تهريب 841 ألف حبة كبتاجون “إم آي إس” تخصص 40 مليون ريال للاستثمار في الذكاء الاصطناعي
حكى الفنان التشكيلي علي المازني، قصة عودته للفن بعد انقطاع دام نحو 28 عامًا، مشيرًا إلى أنه بدأ تعلمه هذا الفن وهو في سن 15 سنة، ثم استمر يعمل فيه حتى وصل عمره 45 عامًا، وانقطع فترة تصل إلى 28 سنة، ليكوّن أسرة.
وقال “المازني” الذي يسكن في إحدى قرى بني مازن بمنطقة عسير: إنه مع انتشار فيروس كورونا عاد إلى فنه مرة أخرى، ونفذ اللوحة العملاقة ومساحتها 1200 متر، ولما انتهى منها بدأ في فن المصغرات، وهي عبارة عن تحف أثرية صغيرة، وأسواق، وحصون تراثية.
وأضاف أنه بعد ذلك بدأ في النحت بعد أن شجعه عدد من الفنانين الأجانب والسعوديين، وكانت أول منحوتة هي خريطة المملكة العربية السعودية من الصخر والصوان الصلب.
وأشار إلى أنه أول ما بدأ عمل في فن الجرافيتي، ثم فن البوب أرت، ثم انتقل إلى فن اللوحات الواقعية وغيرها، مؤكدًا أن الفن يكون مدفونا داخل صاحبه، ويمكن أن يعود إليه في أي وقت.
"علي المازني" يحكي قصة عودته للفن خلال فترة كورونا بعد انقطاع دام 28 سنة من خلال اللوحة العملاقة في #عسير #مهرجان_الكتاب_والقراء
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@Mohammed62_S pic.twitter.com/IY3cdCDJOn
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 10, 2024