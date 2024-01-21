أزمة أخلاقية تُطيح بـ صلاح محسن خارج الأهلي المصري عمرو أديب لـ”المواطن” : أنا صاحب بيت.. أهلًا بكم في بلدنا السعودية بايدن ينفعل على نتنياهو في اتصال هاتفي: المحادثة انتهت برينتفورد يهزم نوتنغهام بثلاثية تعليم الغايل : تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري غدًا الزمالك يتعثر وديًا أمام الوحدة الإماراتي إطلالات ساحرة وأجواء مبهرة في حفل Joy awards الفحص الدوري : خلل تقني مفاجئ يعطل ترحيل بيانات المركبات للمرور ضبط 6 مواطنين دعوا إلى تجمع في مقهيين نتج عنه إثارة نعرات قبلية جماهير الجزائر تطلق صافرات الاستهجان ضد رياض محرز
عبر الإعلامي عمرو أديب عن سعادته بحضور فعاليات حفل Joy awards الذي أقيم مساء اليوم في الرياض لتكريم صناع الترفيه والذي يعد الحدث الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.
وقال أديب في تصريحات خاصة لـ”المواطن” : أنا هنا كصاحب بيت وجئت لأرحب بضيوف المهرجان وأطبق ما تعلمته هنا .. إنك تحتوي الناس إنك تقدر الناس وأن تكون كريمًا مع البشر”.
وتابع الشعب السعودي شعب كريم وشعب جميل. وتابع : أنا موجود اليوم لكي أرحب بكم وأقول لكن :”أهلًا بكم في بلدنا المملكة العربية السعودية.
ونصح أديب المهتمين بالشأن الإعلامي بالقراءة والاطلاع وقال : نصيحتي الدائمة لمن يهتم بالإعلام بأن يقرأ كثيرًا .. فأنا أحترم الإعلام المثقف”.
يذكر أن حفل جوي أوورد يعد من أكبر الفعاليات التكريمية كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة والموسيقى والمتميزين في شتى المجالات، إلى جانب أبرز صناع الترفيه والمحتوى الإعلامي والمؤثرين الاجتماعيين وأهل الصحافة والإعلام والشخصيات العامة وغيرهم.
#فيديو_المواطن | #عمرو_أديب لـ المواطن: أنا صاحب بيت.. وهذه رسالتي للسعوديين@Amradib
عبر : @hashimalgarni11 https://t.co/ZIkjidvDNn pic.twitter.com/yyu2j2wkbU
— صحيفة المواطن (@almowatennet) January 20, 2024