عمرو أديب لـ”المواطن” : أنا صاحب بيت.. أهلًا بكم في بلدنا السعودية

عبر الإعلامي عمرو أديب عن سعادته بحضور فعاليات حفل Joy awards الذي أقيم مساء اليوم في الرياض لتكريم صناع الترفيه والذي يعد الحدث الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

نصيحة عمرو أديب

وقال أديب في تصريحات خاصة لـ”المواطن” : أنا هنا كصاحب بيت وجئت لأرحب بضيوف المهرجان وأطبق ما تعلمته هنا .. إنك تحتوي الناس إنك تقدر الناس وأن تكون كريمًا مع البشر”.

وتابع الشعب السعودي شعب كريم وشعب جميل. وتابع : أنا موجود اليوم لكي أرحب بكم وأقول لكن :”أهلًا بكم في بلدنا المملكة العربية السعودية.

ونصح أديب المهتمين بالشأن الإعلامي بالقراءة والاطلاع وقال : نصيحتي الدائمة لمن يهتم بالإعلام بأن يقرأ كثيرًا .. فأنا أحترم الإعلام المثقف”.

حفل جوي أوورد

يذكر أن حفل جوي أوورد يعد من أكبر الفعاليات التكريمية كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة والموسيقى والمتميزين في شتى المجالات، إلى جانب أبرز صناع الترفيه والمحتوى الإعلامي والمؤثرين الاجتماعيين وأهل الصحافة والإعلام والشخصيات العامة وغيرهم.