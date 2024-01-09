عمر السومة يُحلل مباريات كأس أمم آسيا بعد استبعاده

انضم اللاعب السوري عمر السومة نجم العربي القطري إلى قائمة محللي مباريات كأس أمم آسيا 2023 على قناة Bein Sports.

وكان السومة اعتزل دوليًا وذلك بعدما قرر المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر استبعاده من قائمة المنتخب السوري المشاركة في كأس أمم آسيا.

ويتواجد المنتخب السوري في المجموعة الثانية مع منتخبات أستراليا والهند وأوزبكستان في البطولة.